شكرا لقرائتكم خبر عن ماموتي يفتتح «أبوظبي تي 10» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت اللجنة المنظمة لدوري «أبوظبي تي 10» للكريكيت عن مشاركة نجم بوليوود الشهير، ماموتي، في الحفل الافتتاحي للبطولة الذي سيقام في 14 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري، على أرض استاد زايد للكريكت.
وينضم ماموتي الذي عمل في الساحة الفنية لأكثر من أربعة عقود، وظهر خلالها في أكثر من 400 فيلم، إلى باقة مرموقة من النجوم من بينهم الموسيقي الباكستاني الأسطوري عاطف أسلم، والنجمة البوليوودية نورا فتحي، وعارضة الأزياء والممثلة الهندية الجنوبية بارفاتي ناير، ومحبوب السينما البنجلادشية شكيب خان.
وسيشمل الحفل الافتتاحي الذي يستمر على مدار ساعتين، باقة من الأنشطة الموسيقية والراقصة بمشاركة أشهر النجوم.
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