شكرا لقرائتكم خبر عن «النيران الصديقة» تنقذ «الملك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتاج الشارقة إلى مهارة خاصة من لاعبه ريان مينديز وهدف من "نيران صديقة" ليفوز بصعوبة 2-1 على الفجيرة في افتتاح المرحلة السادسة من دوري الخليج العربي.
وبقي «الملك» في الصدارة برصيد 16 نقطة، بعدما كان متعادلاً مع «الذئاب» حتى الدقيقة 84، قبل أن يتدخل مينديز ويسدد كرة اصطدمت بمدافع الفجيرة ياسر سالم.
وفي المباريات الأخرى، فاز شباب الأهلي على عجمان 3-1 واستعاد عافيته بعد خسارته في الجولة الماضية، كما حقق الوصل فوزه الثاني وجاء على حساب حتا 3-1، وسار الاتحاد كلباء على الدرب نفسه، وهزم بني ياس 2-1.
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