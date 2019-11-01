هدية الحمرية تؤهل شباب الأهلي في كأس الصالات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

يلتقي فريقا الظفرة وخورفكان في السابعة من مساء اليوم، في نهائي كأس شباب الإمارات لكرة قدم الصالات في نسختها الثانية على ملعب صالة نادي مليحة، وأكد شهاب العوضي، مشرف مسابقات المراحل السنية في لجنة كرة الصالات اكتمال ترتيبات حفل الختام، وستكون هناك هدايا وجوائز إلكترونية للجمهور.

وفي دوائر كأس الإمارات لفرق الرجال، فقد كان شباب الأهلي حامل اللقب آخر المتأهلين إلى نصف النهائي مرافقاً البطائح، وخورفكان، والنصر.

وجاء تأهل شباب الأهلي من الباب الضيق عندما حول تأخره من ضيفه دبا الحصن إلى فوز 3-2، رافعاً رصيده إلى 6 نقاط، ليحل شباب الأهلي ثانياً في المجموعة الأولى خلف البطائح المتأهل بالعلامة الكاملة (12 نقطة)، ويلتقي في نصف النهائي، بعد غد الأحد، شباب الأهلي مع خورفكان، والبطائح مع النصر.

ولم يكن لاعبو شباب الأهلي ودبا الحصن يضعون في الحسبان أن أي فريق منهما سيتأهل إلى نصف النهائي، لأن اتحاد كلباء الذي واجه الحمرية هو المرشح الأول، حيث يكفيه الفوز لتحقيق ذلك، لكن تحقق الاحتمال الأضعف، وفاز الحمرية على اتحاد كلباء 2-1، ليقدم لشباب الأهلي هدية ثمينة.

وقال حسين مال الله لاعب شباب الأهلي «لعبنا لأجل الفوز، ولم نكن نضع في الحسبان أننا سنتأهل لأن حظوظنا كانت ضعيفة للغاية، ولكن نزاهة التنافس الشريف حملتنا إلى الدور نصف النهائي، ونتمنى أن نوفق في المحافظة على اللقب الذي حققناه في الموسم الماضي فقد أتتنا الفرصة ويجب أن نتمسك بحظوظنا».

وأشاد عبدالله كيدي إداري شباب الأهلي، بنزاهة المنافسة وقال: «لقد اعتدنا من جميع الفرق أن اللعب النظيف سيد الموقف في كل المنافسات، كنا في وضع حرج على مقعد البدلاء، ولا نعرف نتيجة مباراة الحمرية واتحاد كلباء، وعرفنا أن الشوط الأول 2-صفر للحمرية وكنت لا أعرف اركز على المباراة وفريقي متأخر في النتيجة مرتين صفر-1، ثم 1-2، وكنت أتابع نتيجة المباراة الثانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحرصت على التعرف إلى النتيجة وفضلت عدم تبليغ اللاعبين بها كي لا اشتت أفكارهم، وتفاجأ اللاعبون باندفاعي نحوهم مهنئاً بالتأهل، وكانت علامات الدهشة واضحة على لاعبي دبا الحصن وهم في الطريق إلى غرف الملابس عندما علموا بتأهل شباب الأهلي، ولم يصدقوا فوز الحمرية».

وعقب نهاية المباراة تقدم إبراهيم بغداد رئيس نادي دبا الحصن، بالتهنئة إلى شباب الأهلي وأشاد بلاعبي فريق نادي دبا الحصن، وقال لهم: «لا تحزنوا على الخسارة لأنكم لعبتم بروح عالية، وننتظر منكم الأفضل في الدوري والكأس».