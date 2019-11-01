غوران: علينا منع وصول الكرة إلى نيجريدو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: علي البيتي

أكد الصربي غوران، مدرب فريق خورفكان رغبة النسور الخضراء في تحقيق الفوز على النصر، وقال: «نحن بحاجة إلى الفوز في مباراة النصر، وندرك صعوبة المباراة وقوة المنافس والتحول الذي حدث فيه، وهو بحقق فوز لافت على شباب الأهلي في آخر جولة، وبالتأكيد منافسنا معنوياته عالية وسيحضر إلى ملعبنا من أجل الفوز، ونحن كذلك نتطلع لتحقيق أول فوز في الدوري».

وأشاد بإمكانات مهاجم النصر الإسباني نيجريدو، وقال: «نيجريدو، مهاجم مميز وهو مصدر خطورة النصر وعلينا منع وصول الكرة إليه».

ومن جهته، شدد فهد حديد، لاعب خورفكان على أهمية أن يؤدي فريقه بإصرار وروح قتالية، وقال: «نأمل أن تشهد المباراة أول فوز للفريق، لدينا رغبة في الانتصار والكل سيعمل من أجل تحقيق هذا الهدف، المنافس فريق كبير ونحن نحترمه، لكن في الوقت ذاته لدينا ثقة في أنفسنا».

وأكد حديد، أنه رهن إشارة مدربه دائماً، وقال: «إذا كنت داخل الملعب فعليّ أن أؤدي المطلوب مني، وإذا كنت خارجه عليّ أن أدعم زملائي».