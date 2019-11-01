شكرا لقرائتكم خبر عن «بنات زايد» يُهدين إنجاز «خليجية المرأة» إلى «أم الإمارات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أهدت «بنات زايد» بطلات دورة رياضة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الإنجاز التاريخي الذي حققنه في النسخة السادسة التي اختتمت منافساتها بالكويت، أمس الأول، إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» على دعم سموها اللامحدود لرياضة المرأة، ومتابعة سموها بشكل يومي لنتائجهنّ في مختلف المسابقات، وعلى رسالة المحبة والفخر التي وجهتها لكل اللاعبات حين وصولهنّ إلى مقر إقامتهنّ بالكويت، قبل انطلاق الدورة، بهدف تحفيزهن لتحقيق أفضل النتائج وتشريف الإمارات في المحفل الخليجي.

كما وجّهت بطلاتنا الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، على دعمه لرياضة المرأة وتشجيع سموه لهنّ في كل مراحل الدورة، وإلى سمو الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة أكاديمية فاطمة بنت مبارك؛ لما تبذله من جهود بهدف تطوير الرياضة النسائية في الدولة.

واختتمت الدورة فعالياتها، بحفل بهيج يعكس عبق وتراث مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور صقر ناصر الريسي سفير دولة الإمارات لدى الكويت، ونورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، رئيسة لجنة الإمارات للرياضة النسائية، رئيسة الوفد الإماراتي، وعدد من القيادات الرياضية النسائية بمجلس التعاون.

وفي نهاية الحفل، قامت الشيخة نعيمة الأحمد الصباح بتسليم علم الدورة إلى الشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة، بمناسبة انتقال مقر اللجنة التنظيمية لدورة رياضة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية من الكويت إلى البحرين.

وأشادت نورة السويدي بلاعباتنا موجهة الشكر لهنّ على الجهود التي بذلنها، وعلى جديتهن في العمل وانضباطهن طوال الدورة، وقالت السويدي: «تألّق لاعباتنا في الدورة ليس غريباً على المرأة الإماراتية التي عودتنا على تشريف وطنها في كل المجالات، ونبارك لقيادتنا الرشيدة هذا الإنجاز غير المسبوق في الدورة، وهو ثمرة دعم سخي من «أم الإمارات» وإسهامات سموها العديدة للنهوض بالرياضة النسائية في مختلف مجالاتها».

وشاركت الإمارات بوفد رياضي يضم 142 لاعبة في 10 ألعاب، هي ألعاب القوى، وكرة السلة، والكرة الطائرة، وكرة اليد، وكرة القدم للصالات، والتايكواندو، والرماية، والبولينج، والمبارزة، وألعاب القوى ل«صاحبات الهمم»، ونجحت كل الألعاب المشاركة في الصعود على منصة التتويج بتحقيق 56 ميدالية، بواقع 24 ذهبية، و14 فضية، و18 برونزية.

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وتصدر منتخب «صاحبات الهمم» منافسات ألعاب القوى مكتسحاً كل المنتخبات بنتائج باهرة وصلت غلتها إلى 30 ميدالية ملونة، بواقع 19 ذهبية، و6 فضيات، و5 برونزيات.

من جهة أخرى أعربت نوف العنزي لاعبة منتخب الإمارات لكرة القدم، عن سعادتها بحصول الأبيض على المركز الثاني في مسابقة كرة قدم الصالات التي أقيمت لأول مرة ضمن منافسات الدورة الرياضية السادسة لرياضة المرأة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيرة إلى أنها محطة مهمة لكسب خبرة الاحتكاك بلاعبات مميزات من الدول الخليجية، استعداداً لتصفيات آسيا التي سيشارك فيها منتخبنا في الفترة المقبلة، كما أشادت بجهود بعثة الإمارات برئاسة نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام الإماراتي، رئيسة لجنة رياضة المرأة، لحرصها الشديد على تلبية جميع متطلبات الوفد.

واستردّت الإمارات ميداليتين ذهبيتين بعد قبول الاحتجاج الذي تقدمت به منى الشامسي مديرة الوفد الرسمي لدى الأمانة العامة للجنة التنظيمية، حول عدم احتساب الميداليتين، ضمن جدول الترتيب العام للدورة السادسة لرياضة المرأة بمجلس التعاون في دول الخليج العربية.

وتعود الميدالية الأولى للاعبة مهرة الكعبي في مسابقة رمي القرص، ضمن منافسات ألعاب القوى لصاحبات الهمم، والميدالية الثانية للاعبة ريم العمودي في سباق 200 متر.

وباحتساب الميداليتين يرتفع حصاد الإمارات إلى 56 ميدالية، بواقع 24 ذهبية، و14 فضية، و18 برونزية في المركز الثاني بجدول الترتيب العام. ويعد حصاد الإمارات في هذه الدورة قياسياً، مقارنة بالدورات السابقة التي حققت فيها المشاركة الإماراتية 5 ميداليات في الدورة الأولى بالكويت في 2008، ثم 27 ميدالية في الدورة الثانية في أبوظبي، و21 ميدالية في دورة البحرين 2013، و23 ميدالية في النسخة الرابعة بعمان، فيما وصل حصاد الإمارات في نسخة 2017 في الدوحة إلى 32.

وتوزعت ميداليات الإمارات في الدورة السادسة بين 10 منتخبات هي أصحاب الهمم (19 ذهبية و6 فضيات و5 برونزيات)، ومنتخب المبارزة (3 ذهبيات و4 فضيات و4 برونزيات)، والتايكواندو (ذهبية وفضية وبرونزيتان)، ومنتخب كرة اليدّ (ميدالية فضية)، ومنتخب ألعاب القوى (ذهبية وفضية وبرونزية)، ومنتخب كرة قدم الصالات (ميدالية فضية) ومنتخب البولينج (برونزيتان)، ومنتخب الرماية (برونزيتان)، ومنتخب كرة السلة (برونزية)، ومنتخب الكرة الطائرة (برونزية).