نادي الحبتور للبولو يحتضن بطولة الهالوين اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيكون عشاق رياضة البولو على موعد مع عطلة نهاية الأسبوع الحالي بشكل مختلف، حيث يتحول ختام بطولة الهالوين للبولو المقام اليوم على ميادين نادي ومنتجع الحبتور للبولو بدبي لاند إلى مهرجان يجمع بين فريقي الحبتور وذئاب دبي في الثالثة والنصف عصراً، كما يستمر المهرجان إلى يوم غد السبت حيث تقام بطولة السيدات والتي تشارك فيها نخبة من أبرز اللاعبات المواطنات لصالح «بينك كارافان» التابعة لجمعية أصدقاء مرضى السرطان.

وكما هو معروف فإن فريق الحبتور وصل إلى النهائي بعد فوزه أمس، وللمرة الثانية على التوالي، على فريق غرين غيتس بتسعة أهداف مقابل ستة أهداف، أما فريق ذئاب دبي الطرف الثاني في مباراة الختام فقد حقق فوزه الثاني على حساب فريق مهرة وبتسعة أهداف مقابل أربعة أهداف لمهرة.

وأعدت اللجنة المنظمة هدايا قيمة حيث تصل جوائز البحث عن الكنز اليوم إلى 9 آلاف درهم ويوم غد إلى 8 آلاف درهم، وهي عادة يشارك الجمهور فيها من خلال البحث عن «الكوينز» التي تمت تخبئتها بالملعب وذلك في فترة الراحة بين المنافسات ويربح صاحب الحظ السعيد جوائز مالية، هذا إلى جانب عدد من المسابقات مثل سباق الجري والصيد واختيار أفضل طفلين «متنكرين» وغيرها من المسابقات الترفيهية، حيث تم إعداد منطقة ترفيهية خاصة للأطفال، كما يقام حفل غداء خيري خاص ومزاد في فندق الحبتور بولو ريزورت لبيع الأعمال الفنية والبنود الفريدة والمملوءة بالأنشطة المجانية مثل علاجات التجميل وفحوص الثدي السريرية ويمكن للأطفال القفز على ركوب المهر الوردي المجاني أو قلعة نطاط عملاقة في منطقة الأطفال.