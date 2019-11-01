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استقبال بالورود لمنتخب صاحبات الهمم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصلت عبر مطار دبي الدولي بعثة منتخب الإمارات لصاحبات الهمم لألعاب القوى قادمة من الكويت بعد المشاركة الناجحة في دورة المرأة لدول السادسة، بعدما أنهين منافسات اليوم الثالث لألعاب القوى ب8 ميداليات منها 5 ذهبيات عن طريق سارة السناني في دفع الجلة فئة 33 وسهام الرشيدي في رمي الرمح الفئة 54-55 ومريم المطروشي في رمي القرص فئة 46 ومريم الزيودي في رمي القرص فئة 40، فيما حققت حمدة الحوسني فضية سباق 200 م، وذكرة الكعبي فضية دفع الجلة فئة 32، وعائشة الخالدي برونزية دفع الجلة فئة 33.

وكان في استقبال البعثة صالح بن عاشور الأمين العام المساعد للشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية الوطنية ومحمد فاضل الهاملي رئيس اتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم وعائشة عبدالله ميران نائب رئيس مجلس الإدارة رئيسة لجنة النسائية وذيبان سالم المهيري الأمين العام وعبدالله حسن الفلاسي رئيس اللجنة وشؤون المنتخبات.

وأكد محمد محمد فاضل الهاملي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم أن رياضة المرأة لأصحاب الهمم تشهد في الآونة الأخيرة طفرة كبيرة مؤكدا أن الإنجازات ستتوالى في المستقبل القريب.

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