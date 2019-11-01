شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يختتم معسكره والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم منتخب الإمارات الوطني للشباب، معسكره الخارجي الذي أقيم في العاصمة الأوزبكية طشقند خلال الفترة من 23 إلى 31 الماضي، استعداداً للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات الشباب تحت 19 عاماً، والتي ستقام في طهران في 6 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، ويلعب منتخبنا في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات إيران (المستضيفة) وقرغيزستان ونيبال.
وخاض أبيض الشباب في طشقند مباراة ودية أمام نظيره المنتخب الأوزبكي خسرها بهدف من دون مقابل، جاء من ركلة جزاء.
وقال المدير الفني لمنتخبنا فيدرو ميلين إن معسكر طشقند حقق أهدافه الفنية التي وضعها الجهاز الفني باعتباره المحطة الأخيرة من محطات الإعداد للتصفيات، حيث تم الاستقرار على قائمة اللاعبين النهائية الذين سيتواجدون في التصفيات بعد سلسلة مراحل تحضيرية.
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