«أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو» تنطلق اليوم من ريو دي جانيرو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اكتملت أعمال التجهيز لصالة كاريوكا أرينا في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية لاستضافة منافسات الجولة الرابعة من النسخة الخامسة لبطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو التي ستنطلق اليوم وتستمر 3 أيام بمشاركة 1425 لاعباً ولاعبة، يمثلون 321 أكاديمية من 36 دولة من مختلف قارات العالم.

ويمثل الإمارات في البطولة 63 لاعباً ولاعبة، «الوحدة 8 لاعبين ولاعبات»، وأكاديمية أي اف ان تي «21 لاعباً»، والظفرة «5»، والعين «11» والجزيرة «11»، وبني ياس «5»، والشارقة «2».

تكتسب جولة ريو دي جانيرو أهميتها الكبرى لعدة أسباب أبرزها أنها الجولة الوحيدة التي ستجمع بين 5 بطولات في بطولة واحدة، حيث ستشهد إقامة منافسات جولة «ريو جراند سلام» للجوجيتسو على جوائز مالية قدرها 225 ألف دولار أمريكي، كما ستشهد الجولة الأخيرة لنهائيات «ملك البساط» التي ستجمع بين الأول والثاني في الوزن الخفيف، والأول والثاني في الوزن المتوسط، والأول والثاني في الوزن الثقيل، وذلك بالإضافة إلى منافسات «ملكة البساط» التي ستقام لأول مرة بمشاركة نخبة من أفضل وأقوى لاعبات العالم المصنفات والفائزات ببطولات كبرى سابقة.

ومن العناصر المهمة أيضاً التي تعطي لجولة ريو جراند سلام أهمية كبرى أنها تمنح الفائزين بالمراكز الأولى فيها نقاطاً مهمة في التصنيف العالمي حيث يمنح اللاعب صاحب المركز الأول 200 نقطة، والثاني 160 نقطة، والثالث 120 نقطة، يستفيدون بها جميعاً في رفع تصنيفهم الدولي وترشيحهم للمنافسة على جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو.

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من ناحية أخرى، وصلت بعثة الإمارات أمس الأول إلى ريو دي جانيرو حيث يرأس البعثة يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو المشرف العام على المنتخبات الوطنية، وطارق البحري مدير جولات أبوظبي جراند سلام، كما اكتمل وصول بعثات أندية الإمارات إلى المدينة البرازيلية استعداداً للمشاركة في إجراءات الوزن الرسمية والمنافسات التي ستنطلق في العاشرة والنصف من صباح غد بتوقيت ريو دي جانيرو الخامسة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي.

وأكد يوسف البطران أن البرازيل معقل رياضة الجوجيتسو في العالم، وأن بطولة أبوظبي جراند سلام أصبحت أكبر حدث رياضي للجوجيتسو في هذه المدينة الكبيرة التي كانت عاصمة للبرازيل من قبل خلال الفترة من 1763 إلى عام 1960، حيث انتقلت بعد ذلك العاصمة السياسية إلى برازيليا، مؤكداً أن ريو دي جانيرو هي ثاني أكبر مدينة برازيلية من حيث التعداد السكاني حيث يقترب عدد سكانها من 14 مليون نسمة، وأن رياضة الجوجيتسو من الرياضات المفضلة للجماهير فيها.

وقال البطران: «نجحت بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو في فرض اسمها كأقوى بطولات العالم التي تقام بنظام الجولات، كما أنها ساهمت منذ انطلاقتها عام 2015 في تعزيز مكانة أبوظبي لتصبح عاصمة الجوجيتسو في العالم، في الوقت نفسه الذي سمحت فيه للاعبينا ولاعباتنا بالمشاركة بشكل دوري في منافسات عالمية تطور من مستواهم وتطلعهم على آخر ما توصلت إليه مدارس التأهيل والتدريب العالمية حتى يكونوا دائماً في أعلى معدلات الجاهزية للمشاركة في التحديات الإقليمية والقارية والعالمية».

وأكد ماريو سبيري نائب رئيس الاتحاد البرازيلي للجوجيتسو أن جولة ريو جراند سلام للجوجيتسو تجسد قوة العلاقات بين الإمارات والبرازيل، وأن رياضة الجوجيتسو أصبحت جسراً مهماً من جسور التواصل بين الإمارات والبرازيل، وأن النسخة الماضية في نوفمبر من عام 2018 شهدت حضور الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بعد انتخابه للحدث ومشاركته في تتويج الفائزين بصالة كاريوكا أرينا، وكانت جولة أبوظبي جراند سلام في ريو دي جانيرو هي أول حدث رياضي يحضره الرئيس بعد انتخابه وقبل توليه المهمة بشكل رسمي حيث جرت مراسم التنصيب في يناير من عام 2019.