كلباء يهزم بني ياس ويبتعد عن القاع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

أسعد اتحاد كلباء جماهيره، بالفوز المثير الذي انتزعه من ضيفه بني ياس 2-1 خلال اللقاء الذي جمعهما أمس على ملعب كلباء، وبهذا الفوز الذي يعد الثاني «للنمور» في المسابقة يرفع رصيده إلى 6 نقاط متساوياً مع ضيفه أمس في المركز التاسع على لائحة الترتيب.

لم يمهل كلباء ضيفه بني ياس أكثر من 18 دقيقة قبل أن يدك شباكه بالهدف الأول عن طريق المجري جوجاك من ركلة جزاء ارتكبها مدافع بني ياس خميس صالح مع الأردني ياسين البخيت.

ومع استمرار الضغط الكلباوي يعلن الحكم عادل النقبي عن ركلة جزاء ثانية لأصحاب الأرض عند الدقيقة 27 أثر ملامسة الكرة يد البرازيلي بيدور كوندي داخل الصندوق، تصدى لها المجري جوجاك للمرة الثانية معلناً هدف التعزيز للأصفر الكلباوي، وقبل أن يلفظ الشوط الأول أنفاسه الأخيرة يشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء للاعب السماوي فواز عوانه بعد تدخل تقنية «الفار»، بسبب تدخل عنيف مع اللاعب ماجد المحرزي، وفاجأ بني ياس أصحاب الأرض بهدف التقليص مع انطلاقة الحصة الثانية في الدقيقة 60 برأسية اللاعب سلطان الشامسي، وأكمل «السماوي» اللقاء بتسعة لاعبين بعد طرد سهيل النوبي.

وطالب لاعبو بني ياس بركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة، لكن الحكم عادل النقبي أمر بمتابعة اللعب، وسط احتجاجات واسعة من إداريي ولاعبي بني ياس.