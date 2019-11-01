شكرا لقرائتكم خبر عن خيول إسطبلات «إس إس» تحسم صدارة سباق الوصل للقدرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

توج الفارس سعيد سالم المهيري بطلاً لسباق كأس الوصل الافتتاحي لموسم القدرة بسيح السلم في دبي أمس، وهو على صهوة الفرس «شومان» المملوك لإسطبلات سلطان السبوسي «إس إس»، تلاه زميله من نفس الإسطبل غيث عبدالواحد وهو على صهوة الفرس «هتان»، وفي المركز الثالث لحق بهما زميلهما أيضاً من نفس الإسطبل الفارس سعود حمود الخياري، وجرى السباق لمسافة 119كم وشهد مشاركة 109 أفراس مثلوا الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي.

وشهد السباق أجواء ساخنة نسبياً مما أثر في الفرسان والخيول المشاركة فقلت السرعات وحرص الفرسان والمدربون على عدم الضغط على الخيول طوال مراحل السباق الافتتاحي للموسم الذي حظي بحضور مكثف من قبل أسرة الفروسية على مستوى الدولة.

توج أبطال السباق الافتتاحي للموسم اللواء دكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية وسباق الخيل، والدكتور غانم الهاجري أمين السر العام في الاتحاد، ومحمد عيسى العضب المدير التنفيذي لمدينة دبي الدولية للقدرة، وذلك بحضور ملاك الإسطبلات الفائزة والمشاركة والمدربين والطواقم المعاونة في الإسطبلات المشاركة.

وأسفرت المرحلة الأولى من السباق والتي جرت لمسافة 40 كم، عن تصدر الفارس عبدالله جمال البلوشي من إسطبلات الديربي وهو على صهوة الفرس تايم أوت، تلاه في المركز الثاني الفارسة ليلى محمد المرزوقي من إسطبلات الكمدة وهي على صهوة الفرس «مومينتام»، ثم الفارس سعيد سالم المهيري من إسطبلات «اس اس» وهو على صهوة الفرس «شومان».

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وفي المرحلة الثانية التي جرت لمسافة 35كم، قفزت الفارسة ليلي المرزوقي إلى الصدارة بعد أن كانت حلت ثانية في المرحلة الأولى مؤكدة حرصها على الاقتراب من الصدارة في ختام السباق، تلاها سعيد الخياري في المركز الثاني بعد أن كان رابعاً في المرحلة الأولى، ثم المتسابق غيث عبدالواحد.

وقفز فارس إسطبلات «إس إس» سعيد حمود الخياري وهو على صهوة الفرس «بارك أوستن» إلى صدارة المرحلة الثالثة للسباق الافتتاحي للموسم التي جرت لمسافة 26 كم، تلاه في المركز الثاني الفارس غيث عبدالواحد، ثم سعيد سالم المهيري، فيما تأخرت الفارسة ليلى المرزوقي الى المركز الخامس، بعد أن كانت متصدرة المرحلة الثانية ووصيفة الأولى.

ورصدت مؤسسة ميدان ونادي دبي للفروسية جوائز كبيرة ومميزة للفائزين الأوائل بصدارة السباق، حيث رصدت 3 سيارات لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، و200 ألف درهم للفائزين بالمركزين الرابع والخامس، و100 ألف درهم للحاصلين على المراكز من السادس وحتى صاحب المركز العشرين.

وأكد اللواء دكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق سعادته الكبيرة بالبداية المميزة للسباق الافتتاحي للموسم في دبي، مشيراً إلى أن الاهتمام الكبير ودعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي وراء كل هذا النجاح.

وتوقع رئيس اتحاد الفروسية موسماً ناجحاً في كافة مضامير السباقات في الدولة، وحرص بالنيابة عن اتحاد الفروسية على توجيه التهنئة للفائزين ولجميع المشاركين وملاك الإسطبلات على مجهوداتهم التي كانت وراء النجاح.

وتنطلق بداية من الساعة السابعة من صباح اليوم منافسات تحدي سيح السلم للقدرة لمسافة 119 ثاني سباقات موسم القدرة في دبي، وهو سباق مفتوح يشهد مشاركة واسعة من قبل أهم وأقوى الإسطبلات بالدولة، وقسمت مراحل السباق إلى 4 مراحل توزعت عليها مسافة السباق وهي 40 كم، و35 كم، 26 كم، و18كم.