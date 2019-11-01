نـادي الشارقة يحتفي بأصحاب الإنجازات الدولية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقامت إدارة الألعاب الفردية بنادي الشارقة، احتفالية بلاعبيها أصحاب الإنجازات الدولية، وتم تكريم فريق التايكواندو بقيادة المدرب الدولي عبدالله حاتم واللاعبين بعد حصولهم على 7 ميداليات في بطولة ألبانيا المفتوحة للتايكواندو، إلى جانب تكريم لاعب النادي ومنتخب الدولة للجودو مانع جمعة، صاحب الميدالية البرونزية في البطولة الخليجية 21 للأشبال والشباب للجودو.

وكان أبطال فريق التايكواندو دشنوا مشاركتهم الخارجية الأولى في الموسم الجديد في بطولة ألبانيا المفتوحة للتايكواندو المصنفة G1 بعدد وافر من الميداليات بعد أن توج الثلاثي سلطان صلاح وعمر ياسر وفهد عبد الرزاق بالميدالية الذهبية، فيما حاز عبدالله غلوم وحسن شُبر الميداليات الفضية ونال عبدالله أحمد، وعلي محمد الميداليات البرونزية.

وفي أول مشاركة دولية، توج لاعب النادي والمنتخب للجودو مانع جمعة، بالميدالية البرونزية مع منتخب الدولة في البطولة الخليجية 21 للأشبال والشباب للجودو التي أقيمت بالكويت.

وهنأ المهندس سليمان الهاجري، رئيس إدارة الألعاب الفردية بنادي الشارقة، اللاعبين على هذه الإنجازات الرياضية مع بداية الموسم، وأثنى على نتائجهم المميزة، مؤكداً أنهم كانوا خير سفراء للنادي، وشرفوا الدولة في المحافل الخارجية، وأرجع الفضل في النجاح الكبير الذي تحققه ألعاب النادي لمجلس الإدارة بدعمه اللامحدود واهتمامه الكبير بتطوير اللاعبين وتأهيلهم بالصورة التي نراها اليوم كمنافسين، ليس محلياً فقط، وإنما على المستوى الخارجي، مشيراً إلى الدور الكبير الذي يقوم به مجلس الشارقة الرياضي في النقلة الكبيرة الذي عمت الألعاب الفردية في النادي والإمارة.

وأشار الهاجري إلى أن تكريم اللاعبين المتفوقين يأتي ضمن سياسات النادي، الرامية لتحفيز وتشجيع اللاعبين على المضي قدماً في درب الانتصارات، وإضافة مزيد من الإنجازات في سجل النادي الذي يعيش طفرة هائلة على كافة الصعد والألعاب الفردية على وجه الخصوص.