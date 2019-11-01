الشحي: الجمهور فاكهة«جبل علي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب المهندس محمد سعيد الشحي المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم عن سعادته بانطلاق موسم سباقات الخيول في مضمار جبل علي، ونقل تحيات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم إلى الملاك والشركات الراعية والمدربين والفرسان والجمهور، وقال: «نتمنى أن يكون موسماً حافلاً بالندية والإثارة خصوصاً فيما يتعلق بالحضور الجماهيري الذي يشكل فاكهة سباقات المضمار العائلي».

وأضاف أن مضمار جبل علي يحافظ على خصوصيته من حيث البنية التحتية التي طرأت عليها التحسينات الجديدة بالإضافة إلى المحافظة على سبعة أشواط في كل سباق والعمل على رفع تصنيف الخيول من خلال إتاحة الفرصة لكل الفئات للمشاركة كنوع من الدعم للملاك. وأكد اكتمال جاهزية خيول إسطبلات جبل علي بإشراف المدرب نيكولاس باشلارد والفارس تاج أوشي، وتمنى التوفيق لخيول المضمار الأصفر، مشيراً إلى أنهم يتمنون ويعملون جاهدين لتكون نتائج خيول إسطبلات جبل علي أفضل من الموسم السابق.