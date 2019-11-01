شكرا لقرائتكم خبر عن بوفود مدرباً لمراحل العروبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بوفود مدرباً لمراحل العروبة تاريخ النشر: 01/11/2019 استمع الفجيرة: ”الخليج 365” أعلن نادي العروبة تعاقده مع المدرب المغربي إبراهيم بوفود، للأشراف على فريق 16 سنة، بعدما حقق نجاحات لافتة مع مسافي قبل الاستغناء عنه قبل أيام قليلة.

وباشر بوفود مهامه، أمس، مع الفريق الناشئ لنادي العروبة.

على خط آخر، يخوض فريق الكرة العرباوي، اليوم، مباراة ودية مع دبا الفجيرة بملعب الأخير، تأهباً لانطلاق دوري الدرجة الأولى.

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