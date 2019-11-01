شكرا لقرائتكم خبر عن جوكيكا يبدأ مهامه مدرباً لـ «الصقور» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
بدأ المقدوني جوكيكا هادجفسكي أمس مهمته مع «الصقور» بعد توقيعه رسمياً عقد تدريب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الإمارات بديلاً لعيد باروت الذي اعتذر عن تكملة مهامه بعد الفشل في التأهل إلى دور ال16 لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة.
وقال جوكيكا بعد توقيعه على العقد واستلام قيادة الفريق إن هدفه هو صعود «الصقور» إلى دوري الخليج العربي، رغم المنافسة القوية في دوري الدرجة الأولى لهذا الموسم، شاكراً إدارة نادي الإمارات على الثقة التي أولته إياها.
وسيكون «الصقور» الفريق الثالث الذي يدربه جوكيكا في الإمارات بعد حتا والظفرة.
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