الزمالك يفتح باب عودة كهربا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع

أعلن محمد بركات، مدير المنتخب المصري لكرة القدم عن توصل الاتحاد المصري لكرة القدم إلى اتفاق نهائي مع نظيره الليبيري لإقامة مباراة ودية بين منتخبي البلدين يوم 7 نوفمبر/‏ تشرين الثاني الحالي.

في شأن مختلف، أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة في الزمالك، أن باب النادي مفتوح أمام محمود عبد المنعم «كهربا» لاعب أفيش البرتغالي، إذا أراد العودة مرة أخرى للقلعة البيضاء.

ورحل كهربا عن الزمالك في نهاية الموسم الماضي وانضم لصفوف ديسبورتيفو أفيش البرتغالي دون موافقة القلعة البيضاء، وقال أمير مرتضى في تصريحات صحفية، «كهربا لاعب مهم والزمالك يحتاج له، والباب مفتوح مرة أخرى أمامه إذا أراد العودة للفريق».

وكشف المشرف العام على الكرة عن رفض ناديه عرضًا لبيع محمود علاء مدافع الفريق قبل عدة شهور نظراً لاحتياج الفريق لخدماته خلال الفترة الحالية.

وأضاف أمير مرتضى: إن الجهاز الفني يدرس في الوقت الحالي التعاقد مع لاعب في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، سواء في مركز الوسط المدافع أو المهاجم، مشيرا إلى أنه من ضمن أسباب الزمالك للتعاقد مع الصربي ميتشو هو أن النادي وضع خطة خلال الموسم أن يعتمد على الناشئين والشباب للتقليل من شراء اللاعبين في ظل ارتفاع الأسعار.