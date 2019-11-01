زوارق أبوظبي تستهل مرحلة الصين بالسباق الأول اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينطلق اليوم السباق الأول من ثاني جولات بطولة العالم لزوارق الإكس كات، التي تقام في مدينة شانجهاي الصينية وعلى ضفاف بحيرة ديشوي المغلقة في أطراف المدينة التي تضم أكبر عدد من السكان على مستوى جمهورية الصين الشعبية.

ويسجل الحضور ضمن هذه الجولة 13 زورقاً عالمياً يأتي في مقدمتهم حامل اللقب والمتصدر حالياً للترتيب العام للمنافسة زورق «أبوظبي 4»، بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي، والذي يمتلك 70 نقطة في الصدارة، وزورق «أبوظبي 5» بقيادة ماجد المنصوري وراشد الطاير، وأيضاً الحضور لزورق شرطة دبي بقيادة عارف الزفين ونادر بن هندي.

ويأتي وصيفاً في الترتيب العام زورق «شرطة دبي 3» برصيد 56 نقطة، وثالثاً زورق الأسترالي مارتيمو بقيادة تومي باري ورسو ويلتون، ورصيده 52 نقطة، وهي نتائج السباقين الأول والثاني من خلال الجولة الافتتاحية التي أقيمت في يوليو الماضي بمدينة ستريسا الإيطالية.

ويعد فريق أبوظبي حامل الأرقام الأفضل حالياً في البطولة، حيث إنه أيضاً حامل اللقب للموسم الماضي، وهي المرة الأولى التي يحقق من خلالها لقب البطولة عن طريق زورق «أبوظبي 4» بقيادة المنصوري وشون تورنتي.

وتأتي هذه المرحلة من البطولة في غاية الحساسية، خاصة أن جولة الصين ستقام على مدار ثلاثة أيام تبدأ من اليوم وتستمر حتى الأحد، وسنشهد في كل يوم إقامة سباق لكسر الكيلومتر يعقبه لاحقاً السباق الرئيسي للجولة، وبذلك فإن كل يوم ستكون له نقاطه الخاصة عن اليوم الآخر، وبالتالي فإن المنافسة ستكون قوية وحاسمة على المراكز الأولى، ومحاولة قلب الكراسي والتقدم للأمام في المنافسة.

وكشف سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي عن الحساسية الكبيرة لسباقات المرحلة الصينية لكل الزوارق المشاركة في البطولة، خاصة أن التخلف في أي يوم قد يعني خسارة بقية الأيام. وقال: «الجميع يخوض المنافسة بحذر وترقب، حيث إن حدوث أي عطل أو انقلاب قد يكون سبباً في نزيف قوي للنقاط، وبالتالي فإن جس النبض والقيادة بحذر ستكون عاملاً مشتركاً لكل الزوارق في اليوم الأول من المنافسة».

وأكد الرميثي أن فرصة حامل اللقب أفضل من بقية الفرق، خاصة أنه تصدر البطولة في الجولة الأولى لزورق «أبوظبي 4» ب70 نقطة، وطمأن الرميثي محبي الفريق بأنه سيقدم أفضل ما لديه في هذه الجولة وطوال السباقات الثلاثة، من أجل تقديم أفضل صورة للرياضة البحرية في شانجهاي والمضي بقوة كي يكمل طريقه ليكون سفيراً للرياضة البحرية في المشاركات المختلفة. وقال: «نحن نكمل مسيرة الفريق في هذا الموسم بأن يكون سفيراً فوق العادة للرياضة البحرية الإماراتية، ويحرص على أن يشرق بإنجازاته في كل مكان يصل إليه وعبر أي بطولة وملتقى عالمي».

وأكد المتسابق فالح المنصوري أن معنويات الفريق عالية قبل انطلاق السباق وبدء المنافسة، وقال: «القيادة بشجاعة كبيرة ومحاولة الوصول لأفضل المراكز هو هدفنا، وأيضاً البقاء في الصدارة مع نهاية سباق اليوم، ستكون جولة صعبة جداً وتتطلب كثيراً من التركيز للوصول إلى أفضل المراكز».

وأكد جمعة القبيسي راديو مان الزورق، أن هذه التعديلات ستكون مؤثرة وإيجابية للزورق قبل انطلاق هذه الجولة، وستسهم في أن تتغير مراكز زورق «أبوظبي 5» للأفضل. وقال: «ما قمنا به في إيطاليا من تعديلات سيكون مؤثراً في أداء الزورق وسنتمكن من تقديم مستوى أفضل في هذه الجولة».