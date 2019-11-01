شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يكسر ملل لاعبى الأهلى فى معسكر الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فريق الكرة الأول بالأهلي تدريباته في الإمارات بمعسكر الفريق المقام هناك، والذي يأتى خلال توقف الدورى بسبب الأجندة الدولية والتى تشهد مشاركة المنتخب الوطنى الأول فى لقائى كينيا وجزر القمر المقرر لهما الشهر المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2021 فى الكاميرون، ومشاركة المنتخب الأولمبى فى بطولة أفريقيا التى تقام فى مصر والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ويحاول رينيه فايلر مدرب الأهلي من خلال المعسكر كسر حالة الملل التي يعاني منها اللاعبين بسبب التدريبات اليومية دون خوض مباريات رسمية بسبب توقف الدوري، وعدم وجود مباريات ببطولة دوري أبطال افريقيا في الوقت الحالي.

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