شكرا لقرائتكم خبر عن قبل انطلاق دور المجموعات.. ماذا فعل الزمالك مع أندية المجموعة الأولى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسم الزمالك التأهل إلى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، بعدما تخطى عقبة فريق جينيراسيون فوت السنغالى، حيث حقق الفوز عليه بهدف دون رد، فى إياب دور الـ32 بالبطولة الإفريقية فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الخميس، على ستاد السلام، ليُعوض هزيمته فى مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت على ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية.

أسفرت قرعة دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا عن وجود الزمالك فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جواره أندية مازيمبىالكونغولى وأول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى، ويستعرض ”الخليج 365” تاريخ مواجهات الزمالك مع أندية المجموعة الأولى بعد حسم التأهل إلى دور المجموعات بالبطولة القارية.

- عُقدة تاريخية فى انتظار الزمالك أمام مازيمبى الكونغولى

يستهل الزمالك مشواره فى الجولة الأولى بدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، بمواجهة فريق مازيمبى الكونغولى، يوم 30 نوفمبر المقبل، فى الكونغو، فيما تتمثل مواجهة الفريق الكونغولى عُقدة تاريخية بالنسبة للأبيض.

وسبق وأن واجه الزمالك مازيمبى الكونغولى فى 6 مباريات، ولم يحقق سوى فوز وحيد على الفريق الكونغولى، بينما خسر 3 مواجهات وتعادل مرتين، فيما سجل الفريق الأبيض 4 أهداف فى شباك الفريق الكونغولى، بينما استقبلت شباكه 6 أهداف.

البداية كانت فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا 2002، وتعادلا فى الكونغو الديمقراطية بهدف لكل فريق، وفاز الزمالك فى الإياب بالقاهرة بهدفين دون رد.

فيما كانت مباراتى المواجهة الثانية فى دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا نسخة عام 2012، وحقق مازيمبى الكونغولى الفوز على ملعبه بهدفين دون رد، ثم كرر فوزه فى القاهرة بهدفين مقابل هدف.

أما مباراتا المواجهة الثالثة فكانت فى نسخة عام 2014، وفاز مازيمبى الكونغولى بهدف دون رد، فى الكونغو، ثم تعادل الفريقين فى القاهرة سلبيًا.

وإجمالا التقى الزمالك مع أندية الكونغو الديمقراطية فى 14 مباراة حقق الفوز فى 4 مواجهات وتعادل 3 مرات فيما خسر فى 7 مواجهات.

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- مواجهة أولى مع أول أغسطس وأندية أنجولا تُمهد الطريق للزمالك

لم يسبق للزمالك خوض أى مباراة مع فريق أول أغسطس الأنجولى فى تاريخ مشاركات الفريقين فى البطولات الإفريقية، فيما كان للفريق الكونغولى مواجهة من قبل مع فريق حرس الحدود، فى دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية عام 2009، وفاز فى ملعبه بهدف دون رد، بينما فاز فريق الحدود فى الإسكندرية بخمسة أهداف مقابل هدف.

الفريق الأنجولى ليس له تاريخ كبير فى بطولات إفريقيا، إذ يعد إنجازه الأكبر هو الوصول لنهائى كأس الكؤوس الإفريقية عام 1998 عندما خسر أمام الترجى 4-2 فى مجموع المباراتين، وفى دورى الأبطال وصل لدور المجموعات مرة وحيدة فى نسخة 1997، وحصد المركز الثالث خلف الوداد المغربى واتحاد العاصمة الجزائرى.

ولكن يشفع تاريخ الزمالك مع أندية أنجولا له قبل مواجهة أول أغسطس، فلعب أمامها فى البطولات الأفريقية خلال 8 مباريات فاز خلالهم فى 4 مباريات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر مرة وحيدة.

وكانت أخر مواجهات الزمالك مع الفرق الأنجولية أمام بترو أتليتكو الأنجولى فى دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية التى توج بلقبها الأبيض لأول مرة فى تاريخه، وتعادل معه مرة وفاز مرة أخرى.

- الزمالك يبحث عن تجنب مُفاجآت زيسكو الزامبى

كما لم يسبق للزمالك مواجهة فريق زيسكو الزامبى، حيث ستكون مواجهة الفريقين فى النسخة الجارية من دورى أبطال إفريقيا هى الأولى بينهما، إلا أن الفريق الزامبى سبق له وواجه الأندية المصرية فى 6 مباريات من قبل وكان مع ناديى الأهلى وسموحة، إذ فاز مرتين وخسر مرة وحيدة وتعادل 3 مرات.

البداية كانت بدور الـ16 فى دورى الأبطال عام 2011، ووقتها خطف الأهلى بطاقة التأهل لدور الـ8 بصعوبة، بعدما تعادلا سلبيًا فى الذهاب بزامبيا ثم فاز الأحمر فى الإياب بهدف وحيد، سجله محمد بركات فى الدقيقة 66.

اللقاء بين الأهلى وزيسكو تجدد فى دور المجموعات عام 2016، وهنا كانت خسائر الأهلى أكبر، حيث تلقى الهزيمة خارج أرضه بنتيجة 3-2، وحتى على أرضه لم يفز، فتعادلا 2-2.

آخر المواجهات كانت بين الفريق الزامبى وسموحة السكندرى بمجموعات عام 2017، وخسر الفريق السكندرى بزامبيا 1-0، ثم تعادلا إيابًا 1-1 بينما إجمالا خاض الزمالك من قبل 14 مباراة ضد أندية زامبيا فاز فى 8 وتعادل 4 وخسر مرتين.