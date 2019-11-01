شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة فى كأس العالم 3/3 تحت 18 و23 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة عن بلوغ منتخب مصر نهائيات كأس العالم 3/3 للسيدات للمرحلتين العمريتين تحت 18 سنة والمقرر إقامتها بالمجر و تحت 23 سنة التي ستستضيفها الصين. وجاء تأهل مصر لتكون المنتخب العربي والإفريقي الوحيد في البطولتين، بعد تقدمها في التصنيف الخاص بالاتحاد الدولي للعبة وفقا للبطولات المحلية. واحتل منتخب مصر تحت 18 سنة المركز رقم 16 في التصنيف العالمي، بينما جاء منتخب تحت 23 سنة في المركز الـ19، من بين 20 منتخبا يحق لهم المشاركة في البطولة.

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