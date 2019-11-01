شكرا لقرائتكم خبر عن فارياس يعود للقاهرة لقيادة مران طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود اليوم الجمعة البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى لطلائع الجيش للقاهرة قادماً من البرازيل بعد نهاية الاجازة التى حصل عليها .

ومنح فارياس المدير الفنى لطلائع الجيش لاعبيه راحة لمدة 4 أيام على أن يستأنف الفريق تدريباته الخامسة عصر الأحد المقبل على استاد جهاز الرياضة العسكرى استعداداً لمواجهة أسوان بالجولة السابعة للدورى الممتاز والمقرر لها 23 نوفمبر المقبل.

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ولعب طلائع الجيش ثلاث مباريات فقط فى الدورى الممتاز خسر فى الجولة الأولى من المقاولون العرب بهدف دون رد ثم التعادل مع إنبى بهدف لكل فريق بالجولة الثانية، وأخيراً التعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق فى الجولة الثالثة للمسابقة فيما تأجلت للفريق ثلاثة مباريات أخرى.

وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس ومواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية 2020 طوكيو.

ومن المقرر أن يبدأ الجهاز الإدارى للطلائع فى البحث عن مباريات ودية لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً قبل استئناف المسابقة.