شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الناصر محمد: إف سي مصر يحتاج المكسب في مباراة واحدة فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الناصر محمد المدير الفني لفريق اف سي مصر، ان فريقه يحتاج الثقة فقط في المباريات المقبلة، حتي يتمكن اللاعبين من حصد النقاط وتحسين مركز الفريق في جدول الدوري.

وقال عبد الناصر محمد أن الفريق يحتاج لفوز واحد فقط يمنح الثقة للاعبين ، وستتوالي الانتصارات والنتائج الجيدة، مما يحسن من مركز الفريق في جدول الدوري، حيث يحتل فريق اف سي مصر المركز الـ 16 في جدور الدوري برصيد 3 نقاط.

وأضاف المدير الفني لفريق اف سي مصر، ان اللاعبين يقدمون مستوي جيد في المباريات وينقصهم فقط تعزيز ثقافة الفوز في الدوري الممتاز، حيث لم يحقق الفريق أي فوز منذ التاهل لأول مرة للدوري الممتاز، وهو ما يقف حائلا دون ترجمة المستوي الجيد الذي يقدمه اللاعبون الي فوز في المباريات.