شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد محمد التوني من قائمة المقاصة في حالة فتح الاستبدال الإضافي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة برئاسة محمد عبد السلام ، علي رفع اسم محمد التوني لاعب وسط الفريق الفيومي من قائمة الفريق في يناير المقبل، وضم لاعب بديل في حالة تنفيذ اتحاد الكرة لوعده بفتح باب الاستبدالات مرة أخرى في يناير المقبل.

وسيتم رفع اسم محمد التوني من القائمة وضم لاعب وسط بديل في الانتقالات الشتوية، علي ان يتم قيد ايمن حفني لاعب الفريق الذي ضمه المقاصة بداية الموسم الحالي من الزمالك، في الاستبدال الثاني.

وحصل مسئولو مصر للمقاصة علي وعد من اتحاد الكرة بالسماح للاندية المكتملة قائمتها باستبدال لاعبين اثنين في يناير المقبل، وهي الحالة الوحيدة التي يمكن لفريق المقاصة من قيد ايمن حفني، والا سيتم تأجيل قيده حتي نهاية الموسم.

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يذكر ان فريق مصر للمقاصة يحتل المركز السابع برصيد 7 نقاط في جدول الدوري ، حصدها من 5 مباريات حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة واحدة وتعرض للخسارة في مباراتين .