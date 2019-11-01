شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدي : رحيلي من المقاصة بناءاً علي رغبتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مروان حمدي مهاجم مصر المقاصة المعار الي وادي دجلة عن سعادته بالدخول في قائمة المنتخب خلال معسكر نوفمبر ضمن استعدادات الفراعنة لمواجهتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا 2021 المقرر اقامتها بالكاميرون.

وقال مهاجم وادي دجلة عن حقيقة رحيله عن المقاصة بداية الموسم الحالي،"طلبت الرحيل من مصر المقاصة على سبيل الإعارة لكي أحصل على فرصة اللعب بشكل أساسي بعدما أصبحت بديلا في كل المباريات".

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تابع مروان: "لم أتوقع الانضمام لمنتخب مصر، كنت أسعى لذلك ولكن فيما بعد، وعندما بلغني الخبر كنت هطير من الفرحة".

واختتم: "المنافسة بين المهاجمين في مصر تصب بصالح المنتخب، ولكني سأبذل قصارى جهدي من أجل المشاركة أساسيا، فلدي حلم أن أكون مهاجم مصر الأول".