شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل اللاعب: الطبيب الألمانى لما شاف محمد محمود قاله "أنت تانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نادر شوقى وكيل أعمال محمد محمود لاعب وسط النادى الأهلى الذى تعرض مؤخرا لقطع فى الرباط الصليبى، إن مسئولى الأحمر لم يتأخروا مع اللاعب وصرفوا له تكاليف علاجه فى نفس اليوم الذى تعرض فيه للإصابة.

وثمن نادر شوقى في تصريحات لبرنامج ملك وكتابة علي قناة الأهلى، على قوة وعزيمة محمد محمود، موضحا أنه يؤدى التدريبات التأهيلية والعلاجية بكل قوة وإصرار دون كسل من أجل العودة سريعا للمباريات.

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وقال نادر شوقى،أن الطبيب الألمانى عندما رأي محمد محمود قال له "انت تانى".

وأجرى محمد محمود قبل أيام جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا للمرة الثانية خلال أقل من عام ويغيب اللاعب عن الملاعب قرابة التسعة أشهر.