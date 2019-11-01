شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل اللاعب: الطبيب الألمانى لما شاف محمد محمود قاله "أنت تانى" والان مع تفاصيل الخبر
وثمن نادر شوقى في تصريحات لبرنامج ملك وكتابة علي قناة الأهلى، على قوة وعزيمة محمد محمود، موضحا أنه يؤدى التدريبات التأهيلية والعلاجية بكل قوة وإصرار دون كسل من أجل العودة سريعا للمباريات.
وقال نادر شوقى،أن الطبيب الألمانى عندما رأي محمد محمود قال له "انت تانى".
وأجرى محمد محمود قبل أيام جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا للمرة الثانية خلال أقل من عام ويغيب اللاعب عن الملاعب قرابة التسعة أشهر.
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