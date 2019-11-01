تصريحات الخميس.. "إهانة" صلاح لمارسيلو.. وأجايي يفتقد السعيد.. وتعاقد يناير بالزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز التصريحات لنجوم الكرة والرياضة ليوم الخميس 31 أكتوبر.

"ليس في مصلحتنا".. كيف علّق حسام عاشور على توقف الدوري؟

أكد حسام عاشور قائد فريق النادي الأهلي، أن توقف مسابقة الدوري العام ليس في مصلحة فريقه، لافتًا إلى أن توقف المسابقة لمدة ما يقرب من شهر ونصف الشهر ستؤثر على الفريق.

أمير مرتضى يتحدث عن تعاقدات يناير.. وبند إعادة المعارين

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن سياسة التعاقدات ستختلف منذ تولي الصربي ميتشو القيادة الفنية للأبيض.

مارسيلو: زميلي استخدم صلاح لإهانتي

استرجع مارسيلو المدافع الأيسر لريال مدريد، ذكرياته حين قام زميل سابق باستخدام اسم محمد صلاح جناح ليفربول للتقليل منه قبل نهائي دوري أبطال أوروبا 2018.

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حوار.. أجايي: أفتقد عبد الله السعيد.. كنت "مُحبط".. ومركز المهاجم أضاف لي

منذ الانضمام للنادي الأهلي، نجح النيجيري جونيور أجايي أن يكتب أسمه بحروف واضحة في تشكيلة الفريق، ربما يخفت بريقه أحيانًا لكنه سريعًا ما يعود من جديد ليُقنع ويُمتع.

أسامة نبيه ينتقد تأجيل الدوري.. ويصرح: "ميتشو مازال متخبطا"

أكد أسامة نبيه مدرب المنتخب الوطني السابق، أن الدوري الحالي متوسط الأداء من جميع الفرق حتى الآن، باستثناء فريقي الأهلي والزمالك.

خاص.. أول تعليق من الأهلي على هروب لاعبه الشاب إلى إسبانيا

قال فتحي مبروك، رئيس قطاع الناشئين بالنادى الأهلي، إن مصطفى هشام، لاعب فريق كرة القدم مواليد 2001 بناديه لم يكن يُشارك بصورة أساسية مع فريقه في الموسم.

مدرب نيجيريا يوضح: لماذا غاب أجايي عن قائمة المنتخب الأوليمبي؟

نفى إماما أماباكابو المدير الفني لمنتخب نيجيريا تحت 23 عامًا ما أثير بشأن استبعاد جونيور أجايى من قائمة الفريق لبطولة أمم أفريقيا التي ستقام في مصر، قائلًا أنه أكبر من السن المحدد للبطولة.