النشرة الرياضية.. مصير محمود علاء.. وصدام مصري.. وتهديد ليفربول بالانسحاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الخميس 31 أكتوبر.

معسكر الإمارات.. الأهلي يصطحب 25 لاعبًا.. ومتولي ونيدفيد ضمن البعثة

غادرت بعثة الفريق الأول بالنادي الأهلي، القاهرة في العاشرة صباح اليوم الخميس، متوجهة إلى الإمارات استعدادًا لخوض معسكر يستمر لمدة أسبوع خلال فترة توقف الدوري.

"سنفعل مثل بايرن ميونيخ".. الزمالك يوضح مصير محمود علاء

أكد أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن ناديه تلقى عرضًا شفويًا من أجل شراء عقد مدافع الفريق الأبيض محمود علاء في الصيف الماضي.

قرعة كاراباو.. صدام "مصري" بين ليفربول وأستون فيلا

أجريت منذ قليل قرعة ربع نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية "كاراباو"، والتي أسفرت عن مواجهة بنكهة مصرية تجمع بين ليفربول الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، وأستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الثنائي الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي.

كلوب يُهدد بالانسحاب من كأس كاراباو

هدد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، بالانسحاب من كأس الرابطة الإنجليزية "كاراباو" رغم تأهل فريقه إلى دور ربع النهائي.

وصول بعثة الأهلي إلى الإمارات

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وصل فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى دولة الإمارات من أجل إقامة معسكر في دبي خلال فترة توقف الدوري المصري.

مازيمبي ينتظر موافقة الكاف لحسم مصير ملعبه أمام الزمالك

أعلن نادي مازيمبي الكونغولي، جاهزية ملعبه "مازيمبي ستاديوم" من الناحية الأمنية لاستقبال المباريات ليتبقى موافقة من جانب الكاف.

انتهاء أزمة الزمالك وسيسيه

أعلن البوركينابي عبدالله سيسيه لاعب الزمالك السابق عن انتهاء أزمته مع الزمالك والخاصة بمستحقاته المتأخرة.

جروس يقود الأهلي لفوز "اعتياديّ" على الاتحاد بديربي جدة

واصل الأهلي السعودي استعراض تفوقه على الاتحاد وتغلب عليه 2 / 1 في مباراة ديربي جدة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس على ملعب استاد "الجوهرة المشعة" ضمن منافسات المرحلة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي).

بالفيديو: تركي الشيخ يلتقي مؤمن زكريا في السعودية.. ويوجه هذه الرسالة

التقى تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، اليوم الخميس، بلاعب الأهلي مؤمن زكريا في المملكة.

الاتحاد السكندري يتوج بالبطولة العربية الأندية لكرة السلة للمرة السابعة

توج الاتحاد السكندري بلقب بطولة العربية للأندية لكرة السلة للمرة السابعة في تاريخه بعد تغلبه على بيروت اللبناني في نهائي النسخة الـ32 من البطولة العربية التي أقيمت بالمغرب.