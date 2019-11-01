الشربيني تصطدم بالوليلي في نهائي بطولة العالم للإسكواش للسيدات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

واصلت نور الشربيني بطلة العالم للإسكواش للسيدات دفاعها عن لقبها بالفوز على مواطنتها هانيا الحمامي مفاجأة البطولة في نصف نهائي من المسابقة المقامة حاليا تحت سفح الأهرامات بالجيزة.

وتغلبت نور الشربيني حاملة اللقب على مواطنتها هانيا الحمامي بنتيجة 3-0 في عدد الأشواط، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن نصف نهائي بطولة العالم للإسكواش.

وتغلبت الشربيني على الحمامي بثلاثة أشواط نظيفة، وجاءت نتائجها كالتالي:( 11-6،11-2، و11-5).

وعلى جانب أخر، تغلبت رنيم الوليلي في المباراة الثانية لنصف نهائي بطولة العالم للإسكواش على مواطنتها نوران جوهر بنتيجة 3-1 في عدد الأشواط.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:( 2-11، 11-7، 11-7، و11-5).

وبهذه النتائج، سوف تلتقي نور الشربيني مع رنيم الوليلي في نهائي بطولة العالم للإسكواش للسيدات الذي سيقام غدا الجمعه تحت سفح الاهرامات بالجيزة.

ويعد هذا النهائي المصري، هو النهائي رقم 4 في تاريخ بطولات العالم للإسكواش للسيدات، وأيضا هو النهائي الرابع المصري على التوالي.

ومواجهة نور الشربيني ورنيم الوليلي هي الثالثة بينهما، حيث التقيا من قبل للمرة الأولى في 2016 بالجونة، وتوجت الشربيني أنذاك بالبطولة.

وكانت المواجهة الثانية بينهما في نهائي 2017 بمدينة مانشستر بإنجلترا، وتوجت رنيم الوليلي بالبطولة أنذاك.

وتأمل نور الشربيني في الحفاظ على لقبها، الذي توجت به في 2018، بالإضافة إلى أنها تأمل في الفوز باللقب الرابع لها في بطولة العالم للإسكواش.

وعلى جانب أخر، تأمل رنيم الوليلي في حصد لقبها الثاني خلال مشوارها ببطولة العالم للإسكواش للسيدات.

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