مدرب نيجيريا يوضح: لماذا غاب أجايي عن قائمة المنتخب الأوليمبي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

نفى إماما أماباكابو المدير الفني لمنتخب نيجيريا تحت 23 عامًا ما أثير بشأن استبعاد جونيور أجايى من قائمة الفريق لبطولة أمم أفريقيا التي ستقام في مصر، قائلًا أنه أكبر من السن المحدد للبطولة.

وقال أماباكابو في تصريحاته لـ"الخليج 365" اليوم الخميس: "كيف يمكننا أن نستبعد جونيور أجايى، وهو من الأساس أكبر من السن المحدد للبطولة."

وذكرت تقارير إعلامية مصرية اليوم الخميس، أن جونيور أجايى استبعد من قائمة المنتخب النيجيري التي توجهت إلى مصر الأيام المقبلة للمشاركة في بطولة أفريقيا تحت 23 عامًا.

Advertisements

وتابع: "أجايى مواليد 1996 ولا يمكننا أن نتعاقد مع لاعبين إلا في من مواليد 1997 أو أصغر في السن، لذلك لم يكن من الممكن الاعتماد عليه."

وتقام بطولة أفريقيا تحت 23 عامًا في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر القادم، ويتأهل منها 3 منتخبات إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ووصل المنتخب النيجيري اليوم الخميس إلى القاهرة قبل 8 أيام من انطلاق البطولة التي تضم 8 منتخبات.

وحصل أجايى على المركز الثالث في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 مع المنتخب النيجيري.