الاتحاد السكندري يتوج بالبطولة العربية الأندية لكرة السلة للمرة السابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

توج الاتحاد السكندري بلقب بطولة العربية للأندية لكرة السلة للمرة السابعة في تاريخه بعد تغلبه على بيروت اللبناني في نهائي النسخة الـ32 من البطولة العربية التي أقيمت بالمغرب.

وتغلب الاتحاد السكندري على بيروت اللبناني في مباراة مثيرة في أحداثها منذ البداية وحتى نهايتها بنتيجة 90-86.

وتقدم بيروت اللبناني في الفترة الأولى بنتيجة 21-18، وشهدت الفترة الثانية تعادل الفريقين بنتيجة 21-21، لينهي الشوط الأول بتقدم الفريق اللبناني بنتيجة 42-39.

وشهدت الفترة الثالثة صحوة لزعيم الثغر الذي نجح في حسمها لصالحه بنتيجة 28-18، لتصبح النتيجة الإجمالية 67-60 للاتحاد.

وشهدت الفترة الرابعة إثارة قوية بين الفريقين، بالرغم من تقدم الاتحاد في البداية وتوسيع الفارق مع بيروت اللبناني لأكثر من 7 نقاط، ادرك لاعبي بيروت التعادل عند النتيجة 82-82، قبل النهاية بدقيقة و27 ثانية، لكن لاعبي الاتحاد استعادوا التقدم سريعا بثلاثية للمحترف الامريكي لتصبح النتيجة 85-82، ثم حافظوا على تقدمهم لينهوا المباراة لصالحهم بنتيجة 90-86.

وبهذا فإن الاتحاد السكندري يحقق البطولة العربية للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه بالنسخة الماضية التي أقيمت في لبنان على بيروت بنتيجة 74-70.

ويعد الاتحاد السكندري الأكثر تتويجا بالبطولة العربية للأندية لكرة السلة برصيد 7 ألقاب.

وعلى جانب اخر، توج الاتحاد المنستيري التونسي بالمركز الثالث والميدالية البرونزية بعد تغلبه على جمعية سلا المغربي بنتيجة 77-74.

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