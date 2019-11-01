نهائي مصري ببطولة مصر الدولية المفتوحة للإسكواش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

تأهل الثنائي المصري كريم عبد الجواد وعلي فرج إلى المباراة النهائية لبطولة مصر الدولية المفتوحة للإسكواش المقامة تحت سفح الأهرامات بالجيزة.

وتعد بطولة مصر الدولية المفتوحة للإسكواش من فئة بطولات البلاتينيوم، ضمن بطولات التي ينظمها الإتحاد الدولي للإسكواش.

وجاء تأهل كريم عبد الجواد إلى المباراة النهائية بعد تغلبه على الويليز جويل ماكين في مباراة نصف النهائي التي أقيمت بينهما اليوم بنتيجة 3-0 في عدد الأشواط.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:( 11-8، 1-7، و11-4).

وعلى جانب أخر، تأهل علي فرج المصنف رقم 1 عالميا إلى المباراة النهائية بعد تغلبه على النيوزيلندي بول كول في نصف النهائي بنتيجة 3-0 في عدد الأشواط.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي :( 11-7، 11-6، و11-6).

وبهذه النتائج سوف يكون نهائي بطولة مصر الدولية المفتوحة للإسكواش مصريا، بين الثنائي علي فرج المصنف رقم 1 عالميا وكريم عبد الجواد المصنف رقم 4 عالميا.

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