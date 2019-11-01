بالفيديو: تركي الشيخ يلتقي مؤمن زكريا في السعودية.. ويوجه هذه الرسالة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

التقى تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، اليوم الخميس، بلاعب الأهلي مؤمن زكريا في المملكة.

تركي آل الشيخ، نشر مقطع فيديو على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك وهو يرحب بمؤمن زكريا ويطمأن على صحته.

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وذيل تركي آل الشيخ، مقطع الفيديو الذي نشره على حسابه بفيسبوك، بتعليق:" الكابتن مؤمن زكريا في زيارة لأخوه ومن هنا يطلع لأمريكا إن شاءالله أحسن مركز متخصص ويرجع لينا أحسن من الأول بإذن الله.. السعودية ومصر أيد واحدة ... واللي يلعب معانا يستحمل ويتعور".

وكان النادي الأهلي قد أعلن في وقت سابق اصطحاب مؤمن زكريا إلى معسكره في الإمارات؛ لدعمه نفسيًا خلال رحلة علاجه.