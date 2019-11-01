محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:
قال فتحي مبروك، رئيس قطاع الناشئين بالنادى الأهلي، إن مصطفى هشام، لاعب فريق كرة القدم مواليد 2001 بناديه لم يكن يُشارك بصورة أساسية مع فريقه في الموسم.
مصطفى هشام، لاعب الأهلي مواليد 2001، انتشرت له صورًا في الساعات الماضية وهو يوقع عقدًا جديدًا مع نادي في إسبانيا دون الرجوع لإدارة ناديه.
فتحي مبروك، أوضح في تصريحات خاصة لمصراوي أن نسبة مشاركة اللاعب في الموسم كانت قليلة جدًا، مضيفًا:"لم نكن لنقيده سوى لسفره فقيدته بنفسي بالقائمة الأولى لأحافظ على حقوق النادي فهو لم يكن لديه عقدًا مع النادي".
رئيس قطاع الناشئين بالنادى الأهلي، أتم حديثه بالإشارة إلى أن اللاعب سافر مع والده في الأساس إلى اسبانيا؛ ليتعلم في الخارج.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص.. أول تعليق من الأهلي على هروب لاعبه الشاب إلى إسبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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