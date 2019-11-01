الشارقة يحافظ على الصدارة بفوز ثمين علي الفجيرة بالدوري الإماراتي

استطاع فريق الشارقة الحفاظ علي صدارة الدوري عقب فوزه علي مضيفة الفجيرة بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت بينهم مساء اليوم علي ملعب الشارقة ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الخليج العربي "الدوري الإماراتي".
سجل أهداف الشارقة كلاً من ريكاردو جوميز، محمد خلفان فيالدقائق 11و84، بينما تمكّن من تسجيل هدف الفجيرة الوحيد فيرناندو جابرييل من ركلة جزاء، في الدقيقة 49.
شهدت مجريات اللقاء طرد عبدالله صالح لاعب الفجيرة لتدخله العنيف مع مع ريكاردو جوميز لاعب الشارقة بالدقيقة 29، ليكملالفجيرة اللقاء بعشرة لاعبين فقط.
حيث تمكن الذئاب من غلق دفاعهم مما صعّب المهمة علي الشارقة الذي سيطر بهجومه علي مجريات الشوط الثاني عن طريق تسجيل محمد خلفان الهدف الثاني في الدقيقة 84 حين اصطدمت الكرة بالمدافع ياسر سالم.
وبتلك النتيجة حافظ الشارقة علي صدارة الدوري برصيد 16 نقطة، بينما توقف رصيد الفجيرة عند النقطة السادسة بالمركز الـ 11.
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