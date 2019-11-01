الغيني بيكيتي يعود لصفوف الإسماعيلي

عاد الغينى بيكيتى سيلفا لاعب الإسماعيلي لتدريبات فريقه بعد تواجده ضمن صفوف منتخب بلاده. منتخب بلاده. ويستعد فريق الدراويش لاستئناف مشواره بمسابقة الدوري، بجانب خوض لقاء الإياب أمام الجزيرة الإماراتى في دور الــ16 بكأس العرب للأندية الأبطال. بمسابقة الدوري، بجانب خوض لقاء الإياب أمام الجزيرة الإماراتى في دور الــ16 بكأس العرب للأندية الأبطال.

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