الغيني بيكيتي يعود لصفوف الإسماعيلي

عاد الغينى بيكيتى سيلفا لاعب الإسماعيلي لتدريبات فريقه بعد تواجده ضمن صفوفمنتخب بلاده.
ويستعد فريق الدراويش لاستئناف مشوارهبمسابقة الدوري، بجانب خوض لقاء الإياب أمام الجزيرة الإماراتى في دور الــ16 بكأس العرب للأندية الأبطال.
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