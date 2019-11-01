الأهلي والزمالك وصلاح يشاركون في الاحتفال بعيد الهالوين

يصادف اليوم 31 أكتوبر الاحتفال بعيد "الهالوين" أو عيد الهلع، والذي شارك فيه أندية ونجوم كرة القدم، بارتداء أقنعة مرعبة وتلوين وجههم.

النجم المصري محمد صلاح ارتدى زي أسود وكتب على صورته على موقع "تويتر": حاولت جاهدًا أن أبدو مخيفًا.

أما كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي فقد أرتدى قناعًا مرعبًا وكتب

أما ريال مدريد فنشر صور لنجومه من التدريبات بعدما أخفى وجههم برأس اليقطين، عيد هلع سعيد يا مشجعي ريال مدريد.

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يوفنتوس نشر صورة تجمع نجومه ميراليم بيانتيش وكريستيانو رونالدو

وليوناردو بونوتشي، وكتبوا عيد سعيد يا مشجعي اليوفي

إنتر الإيطالي قدم التهنئة لمحبيه بسبب عيد الهالوين، أما أنتراخت فرانكفورت الألماني فنشر صورة وكتب عليه " خدعة أم حلوى، عيد هلع سعيد".

أما محليًا فقد نشر الأهلي المصري صورة لعلي معلول وأحمد فتحي ومحمد الشناوي وكتب عليها "عيد هلع سعيد".

أما الزمالك فنشر صورة بها محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى فتحي وأشرف بن شرقي وهنأ محبيه بعيد الهلع.