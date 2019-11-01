سموحة ٩٩ يتعادل خارج ملعبه مع انبي

تعادل فريق سموحة مواليد ٩٩ لكرة القدم مع نظيره انبي، بهدف لكل فريق فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على ملعب الأخير ضمن مباريات بطولة الجمهورية.
سجل محمود فهمى هدف سموحة الوحيد فى الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الفريقإلى 10 نقاط.
لعب سموحه بتشكيل مكون من : هيثم نادى ، أحمد غنيم ، حسام محمد ، أحمد هشام ، خالد عبد الفتاح، علاء نبيل ، سلامة أحمد ، مؤمن حمدان ،محمد سليم ، محمود فهمى ، نور محمود واشترك أثناء المباراة كلا من طارق محمد ، كريم هانى .
يتكون الجهاز الفني من : خميس جعفر مدير فنى ، محمد العمده مدرب عام ، جاسر عبد الحميد مدرب ، أسامه الشاذلى مدرب حراس المرمى ، محمد إمام علاج طبيعي ، وليد حسن عامل مهمات .
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