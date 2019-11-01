بعد ورقة أبو تريكة، تركي آل الشيخ يواصل دغدغة مشاعر جمهور الأهلي باستضافة مؤمن زكريا!

واصل رئيس هيئة الترفيه السعودية “تركي آل الشيخ” دغدغة مشاعر جمهور الأهلي، فبعد الإشارة إلى تدخله لإعادة الأسطورة “محمد أبو تريكة” إلى مصر، عن طريق حل أزماته القانونية مع الحكومة المصرية، نشر فيديو جمعه بالجناح الدولي المصري السابق “مؤمن زكريا” مساء اليوم الخميس عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك.

ويُعاني مؤمن زكريا من عدة مشاكل جسدية منذ بداية العام الجاري، تسببت في فسخ نادي أحد السعودي لعقد إعارته في نهاية شهر يناير 2019.

ومنذ عودته إلى مصر لم يشارك زكريا في أي مباراة مع الأهلي بجميع المسابقات، وحاولت إدارة النادي التعرف على الأسباب الرئيسية وراء تأخر تعافيه من الإصابة، إلا أنها فشلت في ذلك، لتقوم بإرساله إلى ألمانيا للخضوع لبعض الفحوصات الطبية والنفسية.

ولم توضح إدارة الأهلي مستجدات إصابة مؤمن زكريا وما المدة التي سيستغرقها من أجل العودة حتى ظهر مع تركي آل الشيخ الذي قرر تَبني علاجه وارساله إلى أحد المراكز المتخصصة في التأهيل النفسي والبدني، لمساعدته على التعافي قبل بداية النصف الثاني من الموسم الحالي.

وقال تركي آل الشيخ عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك “الكابتن مؤمن زكريا في زيارة لاخيه، ومن هنا سيسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية إن شاء الله للخضوع للعلاج في أحسن مركز متخصص، كي يعود إلينا أفضل مما كان بإذن الله”.

تركي آل الشيخ الساعي للصلح بأي شكل مع إدارة الأهلي والشعب المصري بعد سلسلة من المشاكل، ختم تصريحه المقتضب قائلاً “السعودية ومصر يد واحدة، ومَن يلعب معانا يتحمل”.

دغدغة المشاعر

لعب تركي آل الشيخ على عدة أوتار حساسة بالنسبة لجمهور الأهلي، منذ مبادرة الصلح التي أطلقها لإعادة الأمور إلى نصابها مع إدارة الأهلي وأسطورة كرة القدم “محمود الخطيب“.

وبدأ رحلة دغدغة مشاعر جمهور الأهلي، بعرض خدماته على لاعب الوسط الشاب “محمد محمود” الذي أصيب خلال تدريبات الأهلي بقطع في الرباط الصليبي، قائلاً “مُستعد للتكلف بعلاج محمد محمود في أي مكان في العالم”.

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وبعدها بساعات، تحدث تركي آل الشيخ في فيديو عبر يوتيوب مع الصحفي المصري أبو المعاطي زكي، عن رغبته في إقامة مباراة ودية خيرية بين الأهلي وناديه الحالي “ألميريا” الذي اشتراه قبل بداية هذا الموسم.

وقال آل الشيخ “سندفع للأهلي من أجل أن يواجه نادي ألميريا في مباراة ودية، بمدرجات كاملة، لكن يجب أن يغني الجمهور: طال عمره حبيب أمه”.

ولم يكتف بتصريحاته عن محمد محمود والمباراة الودية، وذهب إلى أبعد من ذلك بالتدخل لحل القضية الشائكة بين محمد أبو تريكة والحكومة المصرية.

وكسب تركي آل الشيخ اهتمام عشاق محمد أبو تريكة بعدما تحدث عن رغبته في إعادته إلى مصر وإزالة كافة الخلافات العالقة بينه وبين الحكومة.

وضاعف تركي آل الشيخ من الجرعة حين قرر ارسال مندوبه إلى منزل محمود الخطيب للإطمئنان على صحته، قبل أن يرسل محاميه إلى الجهات الأمنية للإفراج على بعض مشجعي الأهلي الذين قبض عليهم بعد ترديدهم للأغنية المشينة التي تبدأ بجملة “طال عمره“.

وبعد أن شاهد تركي آل الشيخ درجة التعاطف غير العادية التي نالها مؤمن زكريا من جانب جمهور الأهلي، وذهاب مجموعة من الجماهير إلى منزله لدعمه نفسيًا، قرر استضافته ومن ثم مساعدته على السفر إلى الولايات المتحدة، في تتويج مثير لرحلته مع دغدغة مشاعر عشاق الأهلي.