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أهداف مباراة ميلان وسبال في الدوري الايطالي

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استضاف ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو مباراة ميلان وسبال في ختام الجولة العاشرة من “سيري آ” مساء اليوم الخميس، الموافق 31 أكتوبر 2019، وشهدت فوز ميلان بهدف دون رد.

تقدم ميلان في النتيجة عن طريق نجم الوسط الإسباني “سوسو” إثر ركلة حرة مباشرة نفذها في الدقيقة 63 من حوالي 20 ياردة، على طريقة ليونيل .

ورفع ميلان رصيد نقاطه لـ 13 في المركز التاسع بجدول ترتيب السيري آ، متخلفًا عن المركز الرابع المؤهل إلى بفارق 6 نقاط واضحة.

إليكم أهداف مباراة ميلان وسبال اليوم

 

 

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