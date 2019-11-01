أهداف مباراة ميلان وسبال في الدوري الايطالي

استضاف ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو مباراة ميلان وسبال في ختام الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي “سيري آ” مساء اليوم الخميس، الموافق 31 أكتوبر 2019، وشهدت فوز ميلان بهدف دون رد.
تقدم ميلان في النتيجة عن طريق نجم الوسط الإسباني “سوسو” إثر ركلة حرة مباشرة نفذها في الدقيقة 63 من حوالي 20 ياردة، على طريقة ليونيل ميسي.
ورفع ميلان رصيد نقاطه لـ 13 في المركز التاسع بجدول ترتيب السيري آ، متخلفًا عن المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا بفارق 6 نقاط واضحة.
إليكم أهداف مباراة ميلان وسبال اليوم
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