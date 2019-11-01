أدفوكات يعود إلى الأضواء بخلافة أسطورة مانشستر يونايتد

تولى المدير الفني المُخضرم “ديك أدفوكات” مسؤولية تدريب نادي فينورد روتردام الهولندي نهاية هذا الأسبوع، خلفًا للمدرب المستقيل “ياب ستام” بعد أربعة أشهر فقط من تسلمه المنصب.

ووقع أدفوكات على عقد قصير الأمد حتى يونيه 2020، قابل للتجديد إذا ما تمكن من التأهل إلى المنافسات القارية بنهاية هذا الموسم.

وتم تقديم أدفوكات ليلة الخميس في مؤتمر صحفي ضخم، وقال خلاله “إذا استطعت مساعدة النادي، سأفعل بكل سرور، أتطلع للعودة إلى أرض الملعب ومقابلة اللاعبين والعمل معهم”.

ويواصل المدرب المخضرم صاحب الـ 72 عامًا مسيرته في الأعوام القليلة الماضية مع الأندية المترنحة، ففي موسم 2018/2017 تولى تدريب نادي سبارتا روتردام وأخفق في إنقاذه من الهبوط إلى الدرجة الثانية.

لكنه ساعد نادي أوتريخت على البقاء في مسابقة الدوري الهولندي الممتاز (الإريديفيسي) نهاية الموسم الماضي، بل وقادهم إلى احتلال مركز مؤهل لبطولة الدوري الأوروبي.

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كما أنقذ نادي سندرلاند من الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2015، وعمل أيضًا مع أندية جلاسكو رينجرز وبوروسيا مونشنجلادباخ وزينيت سان بطرسبيرج وفنربخشة.

وأشرف أدفوكات على تدريب منتخب هولندا ثلاث مرات، وقاد منتخبات أخرى مثل بلجيكا وروسيا وصربيا وكوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة، وكانت أهم مرحلة في حياته في يورو 2008 حين أقصى هولندا وترشح إلى نصف النهائي.

ويعيش فينورد بداية سيئة للموسم الجديد، حيث فاز في ثلاث مباريات من 11 جولة حتى الآن، ويحتل المرتبة الـ 12 في جدول الترتيب العام للدوري الهولندي.

وتراجع الفريق بشدة في مجموعته ببطولة الدوري الأوروبي بعدما مُني بهزيمتين أمام رينجرز ويونج بويز، ما يعني أن أدفوكات أمام مهمة صعبة لإعادة فريق مدينة روتردام إلى الواجهة على الصعيدين المحلي والقاري.