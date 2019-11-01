اخبار الرياضه

أدفوكات يعود إلى الأضواء بخلافة أسطورة مانشستر يونايتد

0 نشر
محمود ماهر 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

تولى المدير الفني المُخضرم “ديك أدفوكات” مسؤولية تدريب نادي فينورد روتردام الهولندي نهاية هذا الأسبوع، خلفًا للمدرب المستقيل “ياب ستام” بعد أربعة أشهر فقط من تسلمه المنصب.

ووقع أدفوكات على عقد قصير الأمد حتى يونيه 2020، قابل للتجديد إذا ما تمكن من التأهل إلى المنافسات القارية بنهاية هذا الموسم.

وتم تقديم أدفوكات ليلة الخميس في مؤتمر صحفي ضخم، وقال خلاله إذا استطعت مساعدة النادي، سأفعل بكل سرور، أتطلع للعودة إلى أرض الملعب ومقابلة اللاعبين والعمل معهم.

ويواصل المدرب المخضرم صاحب الـ 72 عامًا مسيرته في الأعوام القليلة الماضية مع الأندية المترنحة، ففي موسم 2018/2017 تولى تدريب نادي سبارتا روتردام وأخفق في إنقاذه من الهبوط إلى الدرجة الثانية.

ياب ستام مدرب نادي زفوله الهولندي يستعد لتدريب فينورد روتردام بدءًا من موسم 2020/2019 (صور: Getty)

لكنه ساعد نادي أوتريخت على البقاء في مسابقة الدوري الهولندي الممتاز (الإريديفيسي) نهاية الموسم الماضي، بل وقادهم إلى احتلال مركز مؤهل لبطولة الدوري الأوروبي.

Advertisements

كما أنقذ نادي سندرلاند من الهبوط في الممتاز عام 2015، وعمل أيضًا مع أندية جلاسكو رينجرز وبوروسيا مونشنجلادباخ وزينيت سان بطرسبيرج وفنربخشة.

وأشرف أدفوكات على تدريب منتخب هولندا ثلاث مرات، وقاد منتخبات أخرى مثل بلجيكا وروسيا وصربيا وكوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة، وكانت أهم مرحلة في حياته في يورو 2008 حين أقصى هولندا وترشح إلى نصف النهائي.

ويعيش فينورد بداية سيئة للموسم الجديد، حيث فاز في ثلاث مباريات من 11 جولة حتى الآن، ويحتل المرتبة الـ 12 في جدول الترتيب العام للدوري الهولندي.

وتراجع الفريق بشدة في مجموعته ببطولة الدوري الأوروبي بعدما مُني بهزيمتين أمام رينجرز ويونج بويز، ما يعني أن أدفوكات أمام مهمة صعبة لإعادة فريق مدينة روتردام إلى الواجهة على الصعيدين المحلي والقاري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أدفوكات يعود إلى الأضواء بخلافة أسطورة مانشستر يونايتد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا