رياضة | أخبار الأهلي اليوم 31 أكتوبر: بدأ مهمة التخلص من نجم الفريق.. وقرار مفاجيء من فايلر.. والأهلي يفاجيء 4 لاعبين

شهد النادي الأهلي اليوم الخميس 31-10-2019 العديد من الأخبار الخاصة بفريق الكرة ومجلس إدارة النادي الأحمر.

ونستعرض أهم أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 31-10-2019 :-

محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي، وأحمد فتحي ومحمد هاني ومحمود وحيد، وعلي معلول ورامي ربيعة وسعد سمير، وياسر ابراهيم ومحمود متولي وحسين السيد، وحسام عاشور وعمرو السولية وحمدي فتحي وكريم نيدفيد، ووليد سليمان وحسين الشحات وجيرالدو ومحمد مجدي أفشة وصالح جمعة وجونيور أجاي وأحمد الشيخ، ووليد أزارو ومروان محسن.

اختار الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر ٢٥ لاعبا للمعسكر الذي يبدأ اليوم في الإمارات ويستمر لمدة أسبوع.

اصطحب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر ثنائي الفريق محمود متولي وكريم نيدفيد، ضمن البعثة التي توجهت إلى الإمارات صباح اليوم للدخول في معسكر مغلق؛ استعدادا لمرحلة ما بعد توقف مسابقة الدوري العام.

ويستكمل الثنائي برنامجهما التأهيلي خلال معسكر الفريق، حيث يشارك متولي في الجزء البدني مع اللاعبين للتعرف على حالته قبل الدفع به بشكل كامل في المران الجماعي، بينما يستكمل نيدفيد برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في ركبته، حيث بات قريبا من العودة للتدريبات الجماعية.

وكانت بعثة الأهلي قد توجهت إلى الإمارات صباح اليوم للدخول في معسكر مغلق يستمر لمدة أسبوع.

وتتوقف بطولة الدوري المصري حاليا بسبب خوض منتخب مصر الأوليمبي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عام والتي تقام في مصر، والمؤهلة لأمم إفريقيا 2019.

قرار مفاجئ من فايلر

أبلغ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إدارة النادي الأحمر عدم رغبته في التعاقد مع حارس مرمى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد المدرب السويسري لإدارة النادي الأحمر بأن مركز حراسة المرمى لا يحتاج إلى تدعيم والفريق يضم ٣ حراس مميزين في وجود شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي.

ويخوض الأهلي حاليًا معسكرًا خارجيًا في الإمارات ويستمر لمدة أسبوع، يتخلله مباراة ودية للتحضير للفترة المقبلة.

الأهلي يفاوض رباعي الفريق لتجديد تعاقدهم

اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي قراراً حاسماً في الساعات الجارية بشأن ملف تجديد عقود بعض اللاعبين خلال الفترة الحالية.

واستقر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على عقد جلسة مع كبار اللاعبين لفتح محادثات لتمديد عقودهم لضمان استمرارهم مع الفريق.

ويجلس عبد الحفيظ مع الرباعي شريف إكرامى وحسام عاشور ووليد سليمان وأحمد فتحى من أجل قطع شوط كبير فى ملف استمرارهم بصفوف الفريق.

وكان السويسرى رينيه فايلر قد منح جهاز الكرة بالأهلى، الضوء الأخضر من أجل بقاء الرباعى، لحاجته لخدماتهم.

وفتح الأهلي مفاوضات عاجلة مع أحمد فتحي لتمديد عقده بعد تردد أنباء عن تلقيه عرض من نادي بيراميدز لضمه لمدة 6 شهور حتي نهاية الموسم الجاري.

ويتمسك المدرب رينيه فايلر بتواجد احمد فتحي مع الفريق رافضاً فكرة رحيل اللاعب كونه واحد من العناصر الأساسية داخل الفريق والتي يعتمد عليها المدرب في المباريات.

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الأهلي يبدأ مهمة التخلص من نجم الفريق

يبحث مسئولو النادي الأهلي، عن عرض للأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، لرحيله في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وطلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر من إدارة النادي رحيل اللاعب الأنجولي، مؤكدًا عدم حاجته لجهوده في الفترة المقبلة.

وولم يقنع اللاعب الأنجولي المدرب السويسري بقدراته بعدما توليه مهمة تدريب الفريق خلفًا للمقال مارتن لاسارتي.

وباتت فرص بقاء جيرالدو في الأهلي صعبة للغاية، في ظل عدم قناعة المدرب السويسري به منذ توليه المهمة.

وخرج جيرالدو من حسابات فايلر حيث لم يشارك اللاعب إلا في مباراة واحدة فقط أمام سموحة بالجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز والتي حسمها الفريق الأحمر لصالحه بهدف نظيف.

