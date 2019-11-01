رياضة | أخبار برشلونة: الإعلان عن الراحلين والاتفاق مع بديل فالفيردي وعقبة كبري أمام تلبية الصفقة التي يريدها ميسي ورحيل الصخرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة: الإعلان عن الراحلين والاتفاق مع بديل فالفيردي وعقبة كبري أمام تلبية الصفقة التي يريدها ميسي ورحيل الصخرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الخميس 31 - 10 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي استعدادت البارسا لمواجهة فريق ليفانتي في إطار منافسات الدوري الإسباني.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس الموافق 31 - 10 - 2019 :-

- صراع جديد بين برشلونة وريال مدريد على "الجوهرة" المُشعة

كشفت تقارير صحفية، عن دخول الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني في صراع جديد مع غريمه التقليدي ريال مدريد، ولكن هذه المرة على مستوى الصفقات، بالتنافس فيما بينهما على الظفر بجوهرة البوندزليجا الصاعد بقوة في الملاعب الأوروبية.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن أيام النجم الإنجليزي الصاعد جادون سانشو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بروسيا دورتموند الألماني، أصبحت معدودة، وذلك بعدما لفت أنظار جميع الأندية الأوروبية بأدائه المتألق مع فريقه في الفترة الأخيرة، خاصة من جانب قطبي أسبانيا ريال مدريد وبرشلونة.

ويتطلع ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، للحصول على خدمات سانشو لتدعيم صفوف الفريق، خاصة أن إمكانية إنهاء الصفقة من دورتموند في المتناول، على عكس صفقة الدولي الفرنسي كيليان مبابي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، المعقدة للغاية، ولكن دخول برشلونة في صراع التعاقد مع اللاعب يزيد من صعوبة إنهاء الصفقة للميرنجي.

- برشلونة يواجه عقبة جديدة في طريقه لتلبية طلب ميسي

أصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني يواجه عقدة جديدة في طريقه لتلبية طلب الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، نجم البلوجرانا.

وكان برشلونة يسعى للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني الصاعد لوتارو مارتينيز، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي، بناءًا على طلب مواطنه ليونيل ميسي، رفيقه في منتخب راقصي التانجو.

ولم يعد صراع مانشستر يونايتد على الصفقة هو المشكلة الوحيدة لبرشلونة، فقد ظهرت تطورات جديدة قد تعرقل إتمام الصفقة، وفقًا لما ذكرته تقارير صحفية إسبانية.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن مانشستر يونايتد ينافس برشلونة بشأن التعاقد مع مواطنه مارتينيز، حيث يتطلع كلا الفريقين إلى استغلال الشرط الجزائي في العقد الحالي للاعب مع إنتر ميلان، والمقدر بقيمة 111 مليون يورو.

- عاجل.. برشلونة يتفق مع بديل فالفيردي

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن قيام نادي برشلونة بالتعاقد مع بديل إرنستو فالفيردي مدرب الفريق ليستعد الجماهير لمفاجأة في الفترة القادمة.

مدرب ريفر بليت بديل برشلونة

وأكدت التقارير الصحفية أن نادي برشلونة اتفق مع مارسيلو جالاردو مدرب نادى ريفر بليت ليتولى مهة تدريب الفريق في الموسم القادم.

رحيل فالفيردي عن برشلونة

وأشارت التقارير إلى أن فالفيردي سيرحل عن تدريب برشلونة في نهاية الموسم الحالي إذا لم يفز النادي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

موقف مارسيلو جالاردو من تدريب برشلونة

كما ذكرت التقارير أن مارسيلو جالاردو لا يمانع في تدريب ناي برشلونة حيث أن المدرب يرغب في الانتقال إلى قارة أوروبا ليحصد بطولات جديده مع نادي كبير.

- نجم برشلونة يُفجر مفاجأة كبري عن عودة نيمار

فجر نجم برشلونة الإسباني مفاجأة من العيار عن الثقيل بشأن عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى صفوف الفريق الكتالوني.

وكشف مدافع برشلونة، جيرارد بيكيه، اليوم الخميس، عن أن ناديه كان حريصاً على استعادة نيمار من باريس سان جيرمان، لدرجة قبول اللاعبين لتأخير رواتبهم، من أجل تحمل النادي نفقات التعاقد مع المهاجم البرازيلي.

قال بيكيه لمحطة كادينا سير الإذاعية الإسبانية: "أبلغنا رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، بأنه لو كان ضرورياً يمكنه تأخير مستحقاتنا المقررة في العقود، للتوافق مع قواعد اللعب المالي النظيف، والتعاقد مع نيمار".

وأضاف: "كنا على استعداد لتعديل عقودنا، لن نساهم بالأموال، لكن حاولنا تسهيل الأمور عبر تأجيل دفع بعض مستحقاتنا للعام الثاني أو الثالث بدلاً من العام الأول".

- صفقة من العيار الثقيل.. برشلونة يعثر على بديل سواريز

دخل مهاجم جديد دائرة ترشيحات نادي برشلونة الإسباني للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات لتعويض الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم الفريق.

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مهاجم ليل على رادار برشلونة

وأكدت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن نادي برشلونة يرغب في التعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نادي ليل الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

تعويض سواريز

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي برشلونة يريد ضم أوسيمين في الصيف القادم ليكون بديل سواريز الذي قد يرحل عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.

مهاجميين آخرين على ردار برشلونة

وكشفت الصحيفة أن برشلونة يستهدف ثنائي هجومي أخر لضم أحدهم وهو لوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان وكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

- برشلونة يحدد بديل أومتيتي في الشتاء

حدد نادي برشلونة الإسباني بديل الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع الفريق ليضمع خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

سكرينيار على ردار برشلونة

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي برشلونة يستهدف التعاقد مع السلوفاكي ميلان سكرينيار مدافع نادي إنتر ميلان الإسباني في يناير القادم.

وأكدت الصحيفة أن نادي برشلونة يرغب في التعاقد مع سكرينيار في الشتاء القادم ليكون بديلا للمدافع أومتيتي.

سبب رغبة برشلونة في وجود بديل لأومتيتي

وأشارت الصحيفة إلى أن سكرينيار سيكون بديلا لأومتيتي بسبب كثرة إصاباته مع الفريق حيث أن ركبته أصبحت لا تتحمل الحمل الذي تحتاجه المباريات والتدريبات والعملية الجراحية لا تعتبر حل بالنسبة له.

- هل يصبح بيكيه رئيس لبرشلونة؟

تحدث جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة الإسباني عن إمكانية توليه رئاسة النادي في يوم من الأيام عقب إعتزاله لعب كرة القدم نهائيا.

تولي بيكيه رئاسة برشلونة

وكان هناك العديد من التقارير الصحفية الإسبانية التي أشارت إلى أن بيكيه ينوي أن يتولى رئاسة نادي برشلونة في يوم من الأيام.

رد بيكيه على توليه رئاسة نادي برشلونة

ورد بيكيه على أنباء توليه رئاسة برشلونة في قائلا: "‏رئاسة البارسا؟ لا أرى نفسي رئيسا للبارسا قريبا ، ولا بالمستقبل القريب، أريد الإستمتاع بعد الإعتزال بأعمالي التي بنيتها".

مشاركات بيكيه مع برشلونة هذا الموسم

وقد شارك جيرارد بيكيه في 13 مباراة مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد ولم بصنع أي أهداف.

- تقارير.. فالفيردي يعلن الراحلين عن برشلونة

استقر إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة الإسباني على قائمة اللاعبين الذين سيرحلون عن صفوف النادي الفترة القادمة.

ثلاثة لاعبين يرحلون عن برشلونة

وكشفت صحفية "دون بالون" الإسبانية أن فالقبردي جهز حتى الآن قائمة مكونه من ثلاث لاعبين سيرحلون عن برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

اللاعبين الراحلين عن برشلونة

وأكدت الصحيفة أن الثلاثة لاعبين الذي سيرحلون عن برشلونة في يناير القادم هم إيفان راكيتيتش وريكي بويج بالإضافة إلى كارليس ألينيا.