رياضة | تركي آل الشيخ يدعم مؤمن زكريا على طريقته الخاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ يدعم مؤمن زكريا على طريقته الخاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا سفر مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى أمريكا للعلاج هناك.

تركي آل الشيخ يدعم مؤمن زكريا على طريقته الخاصة

وعقد آل الشيخ جلسة مع لاعب الأهلي اليوم الخميس، قام خلالها بالاطمئنان على حالة اللاعب الذي يعاني من آلام في العصب.

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ونشر آل الشيخ فيديو عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك" مع مؤمن زكريا وكتب قائلًا :"الكابتن مؤمن زكريا في زيارة لاخوه ... ومن هنا يطلع لامريكا ان شاءالله احسن مركز متخصص ويرجع لينا احسن من الاول باذن الله".

وأضاف : "السعودية ومصر ايد وحدة ... والي يلعب معانا يستحمل ويتعور".



