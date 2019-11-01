رياضة | أخبار الزمالك اليوم 31 أكتوبر: خطف صفقة الأهلي المميزة.. وحقيقة رحيل نجم الفريق.. وعودة كهربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الزمالك اليوم 31 أكتوبر: خطف صفقة الأهلي المميزة.. وحقيقة رحيل نجم الفريق.. وعودة كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد اليوم نادي الزمالك مجموعة من الأحداث الهامة، في الوقت الذي استأنف الفريق الابيض تدريباته الجماعية عقب الراحة التي حصل عليها اللاعبين عقب الفوز على جينراسيون فوت السنغالي بهدف نظيف، والصعود إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

و يستعرض الخليج 365 الرياضي أخر اخبار الزمالك اليوم الخميس ٣١ أكتوبر في السطور التالية :

أخبار الزمالك اليوم

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل

يسعى نادي الزمالك لتدعيم صفوفه خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، في مركز وسط الملعب، خاصة بعد الإصابات التي يعانى منها النادي الأبيض في تلك المركز، مما يجعل التدعيم ضروريا للجهاز الفنى للقلعة البيضاء والذي يقوده فنيا الصربي ميتشو سريدوفيتش.

ويفكر الزمالك في التعاقد مع لاعب وادي دجلة محمود عبد العاطى لاعب الوسط المتألق خلال الموسم الماضي، للتعاقد معه في فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

الزمالك يرحب بعودة معروف يوسف

تحدث أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك عن قرارهم بشأن النيجيري معروف يوسف وعودته إلى القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وسبق وقدم اللاعب النيجيري مستويات مميزة مع الزمالك ونجح في لفت الأنظار إليه بشكل كبير لما يمتلكه من قدرات وإمكانيات عالية وتوظيفه في أكثر من مكان.

وانتقل معروف مطلع الموسم الجاري على سبيل الإعارة إلى صفوف نادي المقاولون العرب لمدة موسم واحد.

وأكد أمير أن الزمالك يفكر بشكل جدي في إعادة اللاعب النيجيري لثقتهم في قدراته والاستفادة من خدماته.

فاروق جعفر: الزمالك سيظهر بثوب جديد بعد التوقف

كشف فاروق جعفر نجم الزمالك السابق عن توقعاته لمستقبل الفريق الأبيض مع الصربي ميتشو المدير الفني الحالي للفريق بعد إستئناف بطولة الدوري.

وتشهد البطولة توقف في الوقت الحالي بسبب الارتباطات للمنتخب الأوليمبي وخوض منافسات بطولة افريقيا تحت 23 سنة.

وأشار إلى المنافسة على بطولة الدوري تعتبر صعبة للغاية على كافة المستويات وههو ما يستلزم بذل مجهودات مضاعفة من جانب اللاعبين.

وأوضح فاروق جعفر في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت إف إم أن ميتشو كان يحتاج لفترة توقف، حتى يعرف إمكانيات لاعبي الزمالك بشكل صحيح، ومن ثم يقوم بتثبيت تشكيل يمنح له أفضلية في المباريات.

وأضاف: "أعتقد أن الزمالك سيظهر بشكل مختلف بعد فترة التوقف، خاصة بعد تجهيز اللاعبين بدنيا بالشكل الأمثل".

واختتم: "بداية ميتشو كانت رائعة، ولكن كثرة التغيير في التشكيل الأساسي كان عاملا مؤثرا وسببا رئيسيا في تراجع الأداء".

أخبار الزمالك اليوم

الزمالك يكشف موقف عودة كهربا

كشف أمير مرتضى المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موقفهم بشأن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق السابق وديسبورتيفو أفيس البرتغالي الحالي وعودته من جديد إلى القلعة البيضاء.

وأوضح أمير مرتضى في تصريحات تليفزيونية أن الزمالك لم يحاول إعادة كهربا كما تردد ولم يجروا أي اتصالات معه في الفترة الماضية من أجل إقناعه بالعودة كما تردد.

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وتابع "إذا أراد كهربا العودة للزمالك لا مشكلة وباب النادي مفتوح".

وأضاف "لا يصح أن أي لاعب يريد تعديل عقده يهرب ولم يستمر في تعاقده مع نادي الزمالك".

الزمالك يلجأ للأجانب للهروب من عقوبات الكاف

أرسل مسئولو نادي الزمالك مستحقات بعض اللاعبين الأجانب بشكل رسمي للهروب من شبح عقوبات الاتحاد الافريقي لكرة القدم والعقوبات المالية بسبب التحذيرات بعدم إصدار رخصة الأندية المحترفة طالما أن النادي عليه مستحقات للاعبين الأجانب.

وقام مسئولو الزمالك بالتواصل مع الثنائي عبدالله سيسيه وكريم الحسن وإرسال قيمة المستحقات المالية المتأخرة لهما بشكل رسمي ليغلق النادي الباب بصورة نهائية على هذا الملف وحسم الأمر.

وفي الوقت ذاته نجح مسئولو الزمالك في حسم مستحقات أحمد حسن مكي لاعب الفريق بعدحصوله على مبلغ نصف مليون جنيه وتنازله عن 300 ألف جنيه لينهي النادي الأمر بشكل رسمي.

فرجاني ساسي يغيب عن مران الزمالك .. تعرف على السبب

غاب التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن التدريبات الجماعية للأبيض والتي أقيمت اليوم الخميس على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وجاء غياب ساسي بعد قرار من الجهاز الفني للفريق بقيادة الصربي ميتشو بمنح اللاعب راحة إضافية، نظرا لمشاركته في مباريات المنتخب التونسي في الفترة الأخيرة.

وشارك التونسي حمدي النقاز في التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعي، حيث تواجد اللاعب في القاهرة عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين.

ويبدأ اليوم فريق الزمالك معسكره المغلق بمدينة ٦ أكتوبر على هامش توقف بطولة الدوري المصري العام، نظرا لإقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عام.

ويستمر معسكر الفريق المقرر إقامته في أحد الفنادق بمدينة ٦ اكتوبر حتى يوم الإثنين المقبل، حيث يغيب عن المعسكر رباعي المنتخب الأولمبي محمد صبحي، محمد عبدالسلام، إمام عاشور، مصطفى محمد، والتونسي فرجاني ساسي لحصوله على راحة، والمغربي خالد بوطيب لخضوعه لبعض الفحوصات الطبية في فرنسا.

ويواجه فريق الزمالك نظيره جولدي يوم الاثنين المقبل، في مباراة ودية على هامش توقف مسابقة الدوري الممتاز، لخوض المنتخب الأولمبي منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عام.

مفاجأة.. أمير مرتضى يصدم جماهير الزمالك بشأن رحيل نجم الفريق

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، عن صدمة مدوية لجماهير الفريق، بشأن رحيل المدافع الدولي محمود علاء، خلال الفترة المقبلة. وذكر أمير مرتضى في تصريحاته التلفزيونية، أن الزمالك تلقى عرضًا شفويًا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، من أجل الحصول على خدمات محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وهو ما قوبل بالرفض من قبل إدارة القلعة البيضاء. وبررأمير مرتضى رفض بيع محمود علاء في الميركاتو الصيفي الماضي، بأنه يعود إلى عدم وجود بديل للاعب في هذا التوقيت، إلى جانب ضغط المباريات، مؤكدًا على أنه لابد من وجود بديل من أجل التفريط في خدمات أي لاعب داخل الفريق. ووجه أمير مرتضى رسالة لجماهير الفارس الأبيض قائلاً: "مشجعي الزمالك عليهم أن يدرك أننا قد نبيع أي لاعب من نجوم الفريق كل موسم، على الرغم من درايتنا الكاملة برغبة الجماهير في الحفاظ على القوام الأساسي.

ردًا على صفقة كهربا: الزمالك يخطف صفقة مدوية من الأهلي