الامارات | «الملك» يكسر عناد «الذئاب»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الملك» يكسر عناد «الذئاب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح الشارقة، في الحفاظ على صدارة دوري الخليج العربي، أمس بعد الفوز الصعب على الفجيرة 2-1 في المباراة التي أقيمت على استاد نادي الشارقة ضمن الجولة السادسة لدوري الخليج العربي لكرة القدم.

ولعب الفجيرة لفترة طويلة في المباراة منقوصاً بـ10 لاعبين بعد إشهار حكم اللقاء محمد عبيد خادم البطاقة الحمراء للاعب عبدالله صالح، بسبب تدخل عنيف ضد لاعب الشارقة ريكاردو غوميز خلال كرة مشتركة، عقب العودة إلى تقنية الفيديو «الفار».

ولم يظهر الشارقة خلال المباراة بالشكل المطلوب، خصوصاً في الشوط الأول، إذ بدأ بذات الصورة التي ظهر بها خلال مباراته السابقة أمام حتا. واستهل الشارقة المباراة بهدف مبكر، سجله لاعب الرأس الأخضر ريكاردو غوميز «11» من تسديدة رأسية محكمة، مستفيداً من تمريرة رائعة من زميله المحترف البرازيلي إيغور كورنادو.

ورغم النقص في صفوفه إلا أن الفجيرة أحرج أصحاب الأرض، بعدما تمكن من تسجيل التعادل عن طريق البرازيلي فيرناندو غابرييل من ركلة جزاء احتسبت لمصلحة لاعب الفجيرة جوناثان، بعد تعرضه للعرقلة من حارس الشارقة عادل الحوسني. وحين كانت المباراة تتجه إلى التعادل، كسر الشارقة عناد الفجيرة في الدقيقة 84، حين أخطأ لاعب الفجيرة ياسر سالم في التعامل مع عرضية مخادعة، ليسجل بالخطأ في مرماه.