المولد يستقيل والمنتشري البديل

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) قدم مدير الكرة بنادي الاتحاد الكابتن أسامة المولد استقالته من منصبه، ومن المتوقع أن تصدر إدارة نادي الاتحاد قراراً بتعيين المدافع الاتحادي السابق حمد المنتشري بمنصب المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي.



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