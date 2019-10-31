شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تشاكا يتخذ قرار بعد التهديد بسحب الشارة والان مع التفاصيل

الخميس 31 أكتوبر 2019 كتب Advertisements إبراهيم سعد تقدم نجم أرسنال الإنجليزي جرانيت تشاكا باعتذار رسمي لجماهير الفريق، بعد واقعة الجولة الماضية من البريميرليج مع مدرب الفريق "أوناي إيمري".

وأقدم اللاعب على تلك الخطوة، بعد عتاب كبير من الإدارة وتهديد بسحب شارة القيادة منه إضافة لانزعاج بعض زملائه. وكان نجم المدفعجية، قد تطاول وسب جماهير الفريق، عقب رؤيته لتعليقات السوشيال ميديا بالتهديد بقتل زوجته والدعاء على ابنته بالسرطان وكذلك كسر ساقه.

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