راشفورد قاهر الستة الكبار 

الخميس 31 أكتوبر 2019

يقدم الانجليزي "ماركوس راشفورد" مهاجم فريق مانشستر يونايتد حصيلة جيدة امام الستة الكبار ، او مايعرف بأندية كبار انجلترا .

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وسجل راشفورد اهداف في الستة اندية الكبار في انجلترا ، حيث سجل خمس اهداف في شباك تشيلسي، وسجل ثلاثة اهداف في ليفربول ، وسجل هدفين في ارسنال ، ومثلهما في مانشستر سيتي ، وهدف في شباك توتنهام .

الجدير بالذكر ان راشفورد سجل ١٣ هدف في الستة الكبار ، وهو امر مثالي لمهاجم صغير ولا يزال له مستقبل كبير مع مانشستر يونايتد .

يذكر ان "ماركوس راشفورد" من مدرسة اليونايتد اي من ابناء الفريق ، واعطاه المدرب الهولندي السابق لويس فان جال الفرصة ، ليبدع راشفورد في الملاعب الانجليزية ويثبت نفسه في تشكيلة الفريق رغم صغر سنه