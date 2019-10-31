الارشيف / اخبار الرياضه

راشفورد قاهر الستة الكبار 

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن راشفورد قاهر الستة الكبار  والان مع التفاصيل

الخميس 31 أكتوبر 2019

يقدم الانجليزي "ماركوس راشفورد" مهاجم فريق مانشستر يونايتد حصيلة جيدة امام الستة الكبار ، او مايعرف بأندية كبار انجلترا .

Advertisements

وسجل راشفورد اهداف في الستة اندية الكبار في انجلترا ، حيث سجل خمس اهداف في شباك ، وسجل ثلاثة اهداف في ، وسجل هدفين في ارسنال ، ومثلهما في مانشستر سيتي ، وهدف في شباك توتنهام .

الجدير بالذكر ان راشفورد سجل ١٣ هدف في الستة الكبار ، وهو امر مثالي لمهاجم صغير ولا يزال له مستقبل كبير مع مانشستر يونايتد . 

يذكر ان "ماركوس راشفورد" من مدرسة اليونايتد اي من ابناء الفريق ، واعطاه المدرب الهولندي السابق لويس فان جال الفرصة ، ليبدع راشفورد في الملاعب الانجليزية ويثبت نفسه في تشكيلة الفريق رغم صغر سنه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر راشفورد قاهر الستة الكبار  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا