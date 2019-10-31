شكرا لقرائتكم خبر عن راشفورد قاهر الستة الكبار والان مع التفاصيل
الخميس 31 أكتوبر 2019
يقدم الانجليزي "ماركوس راشفورد" مهاجم فريق مانشستر يونايتد حصيلة جيدة امام الستة الكبار ، او مايعرف بأندية كبار انجلترا .
وسجل راشفورد اهداف في الستة اندية الكبار في انجلترا ، حيث سجل خمس اهداف في شباك تشيلسي، وسجل ثلاثة اهداف في ليفربول ، وسجل هدفين في ارسنال ، ومثلهما في مانشستر سيتي ، وهدف في شباك توتنهام .
الجدير بالذكر ان راشفورد سجل ١٣ هدف في الستة الكبار ، وهو امر مثالي لمهاجم صغير ولا يزال له مستقبل كبير مع مانشستر يونايتد .
يذكر ان "ماركوس راشفورد" من مدرسة اليونايتد اي من ابناء الفريق ، واعطاه المدرب الهولندي السابق لويس فان جال الفرصة ، ليبدع راشفورد في الملاعب الانجليزية ويثبت نفسه في تشكيلة الفريق رغم صغر سنه
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