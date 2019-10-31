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يوفنتوس لا يعرف طعم الهزيمة 

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محمد حسين 0 تبليغ

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الخميس 31 أكتوبر 2019

يوفنتوس

يوفنتوس

يوفنتوس لا يعرف طعم الهزيمة 

كتب

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محمد حسين

حقق يوفنتوس فوز صعب امس علي ضيفه جنوا في اطار الجولة ال١٠ من منافسات الدوري الايطالي بقيادة صاروخ ماديرا "كرستيانو رونالدو" 

الجدير بالذكر ان يوفنتوس يصبح الفريق الوحيد في الدوريات الخمسة الكبري الذي لا يعرف طعم الخسارة هذا الموسم ، النادي يقدم افضل الانطلاقات مع الايطالي "ماوريسيو ساري" 

وانضم "ساري" لتدريب يوفنتوس هذا الموسم بعد تجربة كانت مخيبة للامال مع علي صعيد الدوري الانجليزي ، ولكن علي الصعيد الاوروبي حقق معهم الدوري الاوروبي الغالي .

ويستعيد يوفنتوس صدارة الدوري الايطالي من غريمه انتر ميلان ويحتل اليوفي الصدارة برصيد ٢٦ نقطة وخلفه انتر ميلان برصيد ٢٥ نقطة .

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