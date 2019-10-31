- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب ونتائج الدوري السعودي اليوم الخميس والان مع التفاصيل
الخميس 31 أكتوبر 2019
الأهلي والاتحاد
كتب
أنس عبد الغني
أقيمت اليوم الخميس عدد من المباريات المثيرة في الدوري السعودي ضمن الجولة التاسعة وكان أبرزها تعادل الهلال أمام الفتح في مبارة نارية بنتيجة 3-3 لكل فريق.
وأقيمت اليوم الخميس ثلاث مباريات في الجولة التاسعة من الدوري السعودي حيث تعادل الهلال والفتح، وتكرر الموقف بتعادل الفيحاء والاتفاق 1-1 بينما عبر الأهلي فريق الاتحاد خلال ديربي جدة بنتيجة 2-1.
وعلى الرغم من تعادل الهلال الإيجابي امام الفتح إلا ان مازال الزعيم على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة بعد مباريات اليوم الخميس في الجولة التاسعة وشهدت المباراة تسجيل نجمه كارلوس إدواردو لهدفه رقم 50 في مسيرته مع الزعيم.
ترتيب الدوري السعودي بعد مباريات اليوم
1- الهلال: 20 نقطة
2- الأهلي: 17 نقطة
3- الشباب: 15 نقطة
4- الوحدة: 15 نقطة
5- النصر: 14 نقطة
6- الفيصلي: 14 نقطة
7- الحزم: 13 نقطة
8- أبها: 11 نقطة
9- الاتفاق: 10 نقاط
10- التعاون: 10 نقاط
11- الفيحاء: 10 نقاط
12- الاتحاد: 9 نقاط
13- الرائد: 8 نقاط
14- العدالة: 7 نقاط
15- الفتح: 5 نقاط
16- ضمك: 4 نقاط
كانت هذه تفاصيل خبر جدول ترتيب ونتائج الدوري السعودي اليوم الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.