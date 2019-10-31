جدول ترتيب ونتائج الدوري السعودي اليوم الخميس

الخميس 31 أكتوبر 2019

الأهلي والاتحاد

كتب أنس عبد الغني

أقيمت اليوم الخميس عدد من المباريات المثيرة في الدوري السعودي ضمن الجولة التاسعة وكان أبرزها تعادل الهلال أمام الفتح في مبارة نارية بنتيجة 3-3 لكل فريق.



وأقيمت اليوم الخميس ثلاث مباريات في الجولة التاسعة من الدوري السعودي حيث تعادل الهلال والفتح، وتكرر الموقف بتعادل الفيحاء والاتفاق 1-1 بينما عبر الأهلي فريق الاتحاد خلال ديربي جدة بنتيجة 2-1.

وعلى الرغم من تعادل الهلال الإيجابي امام الفتح إلا ان مازال الزعيم على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة بعد مباريات اليوم الخميس في الجولة التاسعة وشهدت المباراة تسجيل نجمه كارلوس إدواردو لهدفه رقم 50 في مسيرته مع الزعيم.

ترتيب الدوري السعودي بعد مباريات اليوم

1- الهلال: 20 نقطة

2- الأهلي: 17 نقطة

3- الشباب: 15 نقطة

4- الوحدة: 15 نقطة

5- النصر: 14 نقطة

6- الفيصلي: 14 نقطة

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7- الحزم: 13 نقطة

8- أبها: 11 نقطة

9- الاتفاق: 10 نقاط

10- التعاون: 10 نقاط

11- الفيحاء: 10 نقاط

12- الاتحاد: 9 نقاط

13- الرائد: 8 نقاط

14- العدالة: 7 نقاط

15- الفتح: 5 نقاط

16- ضمك: 4 نقاط